Candidata del PP 'hunde' a Juan Lobato (PSOE): estas son sus falsas promesas

La candidata por el PP a la alcaldía de Soto del Real, Silvia Gallego, expone a ESdiario la hipocresía que Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, esconde en sus propuestas de campaña.

La candidata por el PP a la alcaldía de Soto del Real expone la necesidad de un cambio en Soto a manos de los populares y considera que Lobato – candidato por el PSOE a presidir la Comunidad de Madrid – no ha hecho nada para mejorar su situación.

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, la forma de actuar de Lobato va en decadencia. En este sentido, nuestra entrevistada, Silvia Gallego, ha asegurado que el líder del PSOE en Madrid se encuentra “dolido porque no se pudo probar el plan general que pretendía y que exige”.

Lobato dejó de lado un plan necesario

Se refiere al Plan General de Ordenación Urbana que define cómo va a ser un municipio y que , en la etapa de Juan Lobato como alcalde de Soto del Real, "por imposición de 'Ganemos Soto'", lo tumbó.

Acabó prácticamente con el trabajo tan arduo – exactamente de 13 años – no solo de políticos, “sino de numerosas administraciones, funcionarios” ha expresado Gallego y, añade que esto produjo “una pérdida de muchísimas oportunidades”.

Aparte de tumbar este plan, Lobato dijo “que iba a hacer su plan, estuvo seis años como alcalde y no hizo ningún plan. Estaba a punto de terminar esta legislatura y seguimos sin un plan general”, ha incidido la entrevistada.

La reunión convocada por Juan Lobato y su alcaldesa "de mentira"

Tal y como cuenta Silvia Gallego, Juan Lobato y la alcaldesa Noelia Barrado “dijeron de hacer una declaración institucional en la que los políticos que formábamos la corporación, llegáramos a un fin por el bien del municipio”. Sin embargo, para su sorpresa, cuando se les convocó a dos reuniones se dieron cuenta de que “era mentira” y no era para “llegar a un consenso realmente”, ha asegurado Gallego.

En esa reunión primero se les expuso un poco “cómo era el plan” y, segundo, se les mostró “el patrimonio protegido en Soto”. Gallego expone que los concejales del PP no quedaron “muy convencidos” y que solicitaron “una reunión con el Equipo Redactor del Plan General". No obstante, esa reunión no sirvió de mucho. De hecho, y así lo afirma a ESdiario nuestra entrevistada, hay un informe de intervención en el que se explicita que “el contrato de redacción del Plan General del PSOE trata de un conflicto de intereses, en el que el alcance contable pudiera no estar claro de inicio, pero hay que unir contratos relacionados para observar que los precios terminan por no cumplir el principio de economía del gasto público”.

Además, el propio interventor denuncia que, desde que gobierna el PSOE en Soto del Real en el Ayuntamiento, ha observado “un elevado grado de desorden, desorganización y falta de control evidente”.

No contar con un plan ha perdido muchas oportunidades

Silvia Gallego, dirigiéndose a Noelia Barrado y a Juan Lobato, les recuerda que el interventor “ya estuvo en el Ayuntamiento de Soto del Real durante el mandato del PP y estas cosas no se decían”.

No tener este plan provoca, en suma, una pérdida notable de muchísimas oportunidades de crecimiento y de instalaciones nuevas. De hecho y así lo cuenta Silvia: “Lobato, en sus dos programas de 2015 y 2019, prometió un campo de rugby que día de hoy no lo hay”.

Adiós a las ayudas directas a las familias numerosas

Otro de los asunto que demuestra la hipocresía de Juan Lobato es la ordenanza del PSOE que fulminó las ayudas directas a las familias numerosas.

“En 2016 cambió la ordenanza de las familias numerosas y, efectivamente, con el Partido Popular había una ayuda directa tanto para actividades culturales como sociales”, expresa a este medio la candidata por el PP a Soto del Real. Considera, además, que “es todo burocracia y, al final, las familias numerosas”, como la suya, no pueden optar a ella porque dicen “que simplemente es presentar la solicitud pero no es cierto”.

Al parecer, esta propia ordenanza les exige llevar “por lo menos un año empadronado en Soto, disponer del título de familia numerosa en vigor y entregar finalmente una serie de documentos”. En términos generales, “facilitar las cosas, no las facilitan”, ha reiterado.

Las ayudas de Mariano Rajoy

Otra de las cuestiones que retratan al PSOE, en general, son las ayudas o iniciativas públicas que proceden de la época del PP y que se las otorgan a ellos mismos. Un ejemplo es el de la llegada del cercanías a Soto del Real. “Ellos dicen que fue gracias al Partido Socialista, pero el mayor número de ayudas viene del gobierno de Mariano Rajoy”, segura Silvia Gallego.

En un principio la inversión prevista por este gobierno para el cercanías era de cinco mil millones de euros y, finalmente, el PSOE lo quitó y lo redujo a mil millones de euros. Lo mismo que sucede actualmente con la Ley de la Vivienda en la que el PSOE “tampoco ha cumplido nada de lo que prometió” explica Gallego.