Iglesias se pone chulo y dice que el escolta de Bolaños debió pasar a la acción

La colada de Félix Bolaños en los actos del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid sigue dando mucho de qué hablar. Uno de los que no ha podido evitar comentar el incidente ha sid el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que directamente ha insinuado que se debería haber pasado a las manos.

Iglesias defiende que Bolaños debió utilizar a sus escoltas y recurrir incluso a la violencia para apartar a la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, que le negó el acceso: “Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado”.

El poder no lo da solamente el cargo, lo da también la actitud. Un jefe de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede humillar la dignidad del Gobierno de España y sus ministros. Los escoltas no sólo están para evitar un atentado, también para abrir paso a un ministro, cuando… pic.twitter.com/vDshduAGCJ