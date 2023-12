El PP carga contra Armengol por convertir el Congreso en una “sucursal del PSOE”

"La presidenta Armengol ha vuelto hoy a pronunciar en el Congreso de los Diputados un discurso hecho en Ferraz", describen fuentes del PP consultadas por este periódico. Y lo ha hecho, añaden, "en el peor día posible, una jornada en la que la Carta Magna cumple 45 años y en la que todos debemos honrar y defender nuestro texto constitucional. Nunca cuestionarlo", aseveran los mismos populares consultados.

Pedro Sánchez lidera la mayor crisis constitucional en estos 45 años.



Los españoles hoy no somos todos iguales ante la ley porque Sánchez privilegia a quien no la cumple.



No se puede venir a celebrar la Constitución y presentar una enmienda a la totalidad como es la amnistía. pic.twitter.com/4PzXbFfFH3