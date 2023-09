Rufián y Junts exigen la amnistía ante un Sánchez mudo y mirando su móvil

El portavoz de ERC advierte al presidente de que ley de amnistía por los hechos del 1 de octubre de 2017 "debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no se ha salido del guion en la investidura de Alberto Núñez Feijóo pero ha dado pistas de la futura amnistía. Rufián ha advertido en que sin referéndum “la amnistía servirá de muy poco, o la amnistía contempla una salida para que el pueblo de Cataluña vote su Estado político o servirá de muy poco", ha afirmado Gabriel Rufián. Rufián ha lanzado además un aviso a Sánchez, defendiendo que una hipotética ley de amnistía por los hechos del 1 de octubre de 2017 "debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O".

El resto de su intervención ha sido dirigida a Feijóo. "Por mucho que usted repita que ha ganado las elecciones, no va a cambiar la realidad, y la realidad es que usted no puede gobernar, porque esto es un sistema representativo. No gana quien gana, gana quien puede sumar para gobernar y usted no puede", ha explicado.

"En esta investidura solo le apoyan los suyos, hasta que la señora Ayuso quiera. Solo le apoya Vox, porque vienen de su partido o acabarán en él", hacontinuado Rufián. "Al menos Tamames sabía a lo que venía", ha dicho en referencia a la pasada moción de censura fracasada e impulsada por Vox.

Rufián ha afirmado que Feijóo "representa a una derecha que quiere gobernar odiando a la mitad del país y eso es simplemente imposible", y ha defendido que los diputados y diputadas de izquierda que hay en el Congreso representan a tanta gente como la derecha.

Junts: “no vamos a votar a Feijóo”

portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha empezado su discurso enumerando los agravios del nacionalismo catalán contra el "modelo español" de "tipo extractivo que exprime a los territorios periféricos". "Ustedes no van contra el independentismo", ha declarado. "Ustedes van, desde hace siglos, contra Cataluña. Y el independentismo es una consecuencia de ello".

Miriam Nogueras ha confirmado el partido encabezado por Carles Puigdemont votará en contra de la investidura de Feijóo. "Este es el segundo discurso del debate de investidura", ha apuntado. "El primero fue el domingo y no se puede decir que no hablaron claro: "España una y no 51" y "Puigdemont a prisión". Nosotros también lo hacemos: no vamos a votarles".