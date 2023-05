Edmundo Bal estalla contra la dirección de Ciudadanos y apunta a Inés Arrimadas

El portavoz adjunto en el Congreso de los naranjas no se muerde la lengua: se despacha a gusto con los que dirigen su partido y acusa a Arrimadas de estar preparando su salida hacia el PP.

Edmundo Bal ya avisó en Twitter cuando se confirmó la noticia de que Ciudadanos no se presentaría a las elecciones generales adelantadas a este próximo 23 de julio. Una decisión tomada por la dirección del partido naranja en el Comité Nacional de urgencia que convocaron para este martes tras otro fracaso electoral. La duda era si cerrarían la persiana de manera definitiva pero se dan una última oportunidad: las elecciones europeas del 2024.

Pues creo que ya está todo dicho.

La dirección de mi partido de acuerdo con Hervias.

No voy a decir nada aún pero no me pienso callar ante este atropello.

Qué vergüenza más grande siento ahora mismo. https://t.co/CALgbFE9Uv — Edmundo Bal (@BalEdmundo) May 30, 2023

Pues bien, un día después y con las cámaras de La Hora de la 1 de TVE como testigos, el que un día se postuló para ser el líder de Ciudadanos, perdiendo las primarias precisamente frente a los actuales dirigentes naranjas Patricia Guasp y Adrián Vázquez, ha estallado y no le ha temblado el pulso a la hora de criticar esta decisión.

Edmundo Bal: "No comparto la decisión que se ha tomado. Han dejado a 300 mil votantes huérfanos entre ellos yo. No tengo a quien votar. No voy a votar al PP ni al PSOE (...) Hemos dejado en la estacada a los valientes que nos han votado" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHEdmundoBal pic.twitter.com/M5quLwZbNF — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 31, 2023

“Mi partido me ha dejado huérfano, no tengo a quién votar”, ha afirmado un afectado Bal, que asegura no va a votar ni al PP ni al PSOE porque él defiende su postura de centro. Considera que le han dejado huérfano a él… y tanto a las personas que les han votado y como también a los “valientes” que se han presentado en estas pasadas elecciones bajo las siglas de Ciudadanos.

“Ellos han sido valientes, no como los cobardes que están dirigiendo este partido y que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña en las europeas", ha expresado enfadado el que es aún diputado naranja en el Congreso, que no podía evitar “encenderse”: “Estoy verdaderamente muy enfadado y no me voy a callar”.

Edmundo Bal, sobre la decisión tomada por la dirección de Ciudadanos de no concurrir a las generales: "Estoy muy enfadado y no me voy a callar" https://t.co/oiF5cyiG4Q #LHEdmundoBal pic.twitter.com/3YSNdNl4W5 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 31, 2023

Edmundo Bal carga contra Inés Arrimadas

Este miércoles el diario El Mundo ha publicado que Inés Arrimadas habría sido la principal impulsora y defensora de tomar esta medida de no concurrir a las elecciones generales. “Cuando el río suena agua lleva”, ha afirmado Edmundo Bal ante esta información, para después asegurar que la intención de Arrimadas es echar el cierre para poder irse al Partido Popular: “Claro, ahora que no hay partido, ya se abre la puerta para que cualquier persona de mi partido pueda decir que va a defender las ideas liberales dentro del Partido Popular, al igual que hizo Begoña Villacís”.

“Que lo digan a las claras, delante de una cámara como estoy haciendo yo ahora”, ha retado Bal a sus todavía compañeras. Precisamente, el todavía diputado de Ciudadanos, no ha cerrado la puerta a formar parte del posible nuevo proyecto que podría encabezar Francisco Igea.

Edmundo Bal y Francisco Igea

Ciudadanos ha perdido el rumbo

“Vinimos para acabar con el bipartidismo no para unirnos a ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno, un partido que no se presenta a las elecciones más importantes no tiene sentido”, se preguntaba Bal en tono irónico para mostrar su descontento con los últimos movimientos de su partido, del que considera ha perdido el rumbo. Por ello ha pedido la dimisión en bloque de toda la cúpula directiva porque ahora mismo es “un partido inviable”.

Edmundo Bal: "El PP nos ha comido el espacio de centroderecha (...) el espacio que no hemos aprovechado es el centroizquierda" https://t.co/oiF5cyjdUo #LHEdmundoBal pic.twitter.com/wUbSHRae5v — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 31, 2023

A pesar de todo, ha confirmado que no va a tirar la toalla y va a seguir peleando por el proyecto en el que él cree. Y es que considera que, al contrario que la opinión de los propios máximos dirigentes actuales de Ciudadanos, la formación si tiene cabida en el espacio político actual: “El PP nos ha comido el espacio del centroderecha, pero no hemos aprovechado a los votantes del centroizquierda. Deberíamos haber perseguido a los huérfanos del PSOE”.