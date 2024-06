Caza de brujas en ERC: Rovira ordena una purga general y Tardá se rebela

La toma del poder de la fugada en Suiza tras apartarse Junqueras desata una limpia de los antiguos rostros visibles de Esquerra. Con Rufián a la espera, salta el antiguo diputado referente.

El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha plantado cara este lunes a la nueva líder de la formación, Marta Rovira, y ha advertido de que apostar por la dimisión de los que han dirigido la formación en los últimos años supone "una descapitalización suicida del partido".

"Creer que todos los dirigentes de los últimos años deben dejarlo por el simple hecho de haberlo sido (se llamen Oriol Junqueras, Marta Vilalta o cualquier otro compañero) supone una descapitalización suicida del partido. Renovación igual a vitalismo. Tabla rasa igual a infantalismo político", ha sostenido en un apunte en X.

Creure q tots els/les dirigents dels darrers anys han d plegar pel sol fet d’haver-ne estat (es diguin @junqueras @martavilaltat o qualsevol altre company/a) suposa una descapitalizació suïcida del partit. Renovació igual a vitalisme. Taula rasa igual a infantilisme polític. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) June 17, 2024

Todo ello después de que más de 300 militantes de ERC hayan pedido en un manifiesto llevar a cabo una "renovación general de la cúpula dirigente", así como del propio partido, tras los resultados de las últimas elecciones.

En otro apunte en X, Tardà ha lamentado "no haber sido suficientemente merecedor" de formar parte de este manifiesto. A su juicio, no se ha contado con su firma porque él cree que los objetivos que se desprenden del manifiesto "no exigen necesariamente lanzar a Oriol Junqueras a la papelera".