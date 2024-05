La ‘cachorra’ del PP que hace arder las redes explicando el voto por correo

“Si me lo pides tú voy a votar”, “voy a afiliarme al PP” o “Ábalos va a cambiar el sentido de su voto” son los mensajes que recibe NNGG tras su vídeo sobre el voto por correo

Los partidos ya tienen engrasada la maquinaria de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Acabamos de salir de la cita con las urnas en Cataluña y en menos de un mes toda España irá a votar sus representantes en el Parlamento Europeo, unas elecciones que servirán de termómetro un año después del 23J donde ganó el PP pero Pedro Sánchez con sus pactos siguió en Moncloa.

Una de las claves es el voto por correo, en el que los partidos hacen un llamamiento a los suyos para que, si el día de las elecciones no pueden ir a su colegio electoral, opten por este sistema que cada vez se usa más. Pero ¿Cómo se realiza el voto por correo? Esa duda la tienen muchos ciudadanos y para ello los partidos preparan vídeos e infografías para explicarlo. El vídeo de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP, ha arrasado en redes y se ha vuelto viral ¿El motivo? Su presentadora.

El vídeo de los ‘cachorros’ del PP sigue el esquema básico: una persona explica que hay que ir a Correos, rellenar la solicitud… Pero la persona escogida para hacernos llegar el mensaje es una atractiva joven militante que no ha pasado desapercibida. Así, ha recibido todo tipo de comentarios, alguno hasta subido de tono, del estilo “ahora me he planteado votar al PP si me lo pides tú”.

“¿Alguien sabe cómo afiliarse al PP?”, “Todo Twitter depositando la papeleta del PP en la urna solo porque han puesto a esta chica a pedir que les votemos”, “me veo a Ábalos votando al PP” o “voy a pedir la papeleta a la apoderada PP del colegio electoral para dejarle mi número”, son de los cientos de comentarios que ha recibido el vídeo de Nuevas Generaciones. Por cierto, algunos además de la chica apuntan a la música de fondo, que parece de un bar musical, con pitidos de coches. Al memos todos se han enterado de cómo votar por correo. Veremos si el 9 de junio el PP lo traduce en papeletas.