Díaz Ayuso califica de "innecesario" lo que ha provocado Vox en Castilla y León

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la "sobreactuación" del Gobierno, al mandar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no aplicara las medidas de Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "innecesario" lo que ha provocado Vox con sus medidas a favor de la vida en Castilla y León pero también ha criticado la "sobreactuación" del Gobierno, al mandar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no las aplique.

▶ El sanchismo quiere cambiar nuestro orden constitucional por la puerta de atrás y que los españoles dependan del Estado.



🗣 @IdiazAyuso pic.twitter.com/ekqg6QnBQo — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) January 16, 2023

En un encuentro informativo organizado por los diarios 'Expansión' y 'El Mundo', Ayuso ha censurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya mandado este requerimiento "antes de cesar a todo el Ministerio de Igualdad por haber puesto a 200 violadores en la calle". "Creo que es todo una sobreactuación", ha calificado.

En este punto, ha criticado que se haya puesto "muy bravo con unos estudiantes que hacen unos cánticos absurdos en la Universidad" pero luego no lo hacen "con golpistas, con presos de ETA y con las barbaridades que suceden en España".

En todo caso, ha sostenido que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, (Vox) lo que ha hecho es "buscar un conflicto interno dentro del Gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias".

Improvisación innecesaria

A pesar de que todo lo que sea dar información e ir a favor de la vida le parece "bien", Ayuso ha sostenido que es "innecesario" todo lo que ha provocado con "una improvisación de estas características para la que no tenía luego ni siquiera una respuesta". Y es que considera que no son "formas de hacerlo".

"Sobre todo me parece innecesario. Si luego te preguntan, bueno, en qué mes del embarazo empezaría a hacer esto, y lo primero que te dice es no sé, yo no sé de embarazos... ¿Para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? ¿Qué necesidad hay de provocar todo esto y además de alimentar lo que el Gobierno está buscando que es señuelos y acorralar?", ha zanjado.