Diplomáticos contra a el ‘show’ de Albares por Milei: "España no es Begoña"

El cuerpo diplomático considera desproporcionado “la escenografía” del ministro de Exteriores desde Moncloa: “nunca en la historia se ha hecho eso para llamar a consultas al embajador”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparecía desde Moncloa con todo el boato para exigir una disculpa al presidente de Argentina, Javier Milei, por sus palabras en el mitin de Vox en los que se refirió a “la mujer corrupta” en referencia a Begoña Gómez sin citarla expresamente, y llamar a consultas a la embajadora.

José Manuel Albares montó una comparecencia con toda una gran escenografía inusual, todo televisado, para anunciar que como respuesta a las palabras de Milei el Gobierno de España llama a consultas sine die a la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.

#Canal24Horas | José Manuel Albares: "Acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires [...] España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad" pic.twitter.com/gECvkspSW4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 19, 2024

Sin embargo, el ministro de Exteriores aprovechó además para incluso atacar a Vox -en su mitin es donde hablaba Milei- o acusar al PP de mantener silencio sobre las palabras del presidente argentino, asuntos más propios de la guerra política que de una declaración institucional.

Diplomáticos: "fue una sobreactuación innecesaria"

Desde el cuerpo diplomático han aparecido numerosas críticas a la “sobreactuación” de Albares, que parecía más interesado en buscar otro choque directo con Milei que polarice más y refuerce el mensaje del PSOE de cara a las elecciones europeas del 9 de junio.

Es más, diplomáticos recuerdan que el Gobierno de Sánchez ha llamado en otras ocasiones a embajadores en otros países a consultas, como Nicaragua en 2021, y no ha montado ninguna declaración institucional ni esa escenografía, sólo ha mandado una nota de prensa desde del ministerio de Exteriores.

“España no es Begoña Gómez”, insiste un diplomático, que aunque no considera adecuadas las palabras de Milei y que Pedro Sánchez tiene derecho a su protesta, la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores “estuvo fuera de lugar, incluso hablando de otros partidos” y que “nunca antes con ningún Gobierno se ha dado toda esa publicidad a una llamada a consultas de un embajador”.

Otros diplomáticos consideran que España necesita mantener buenas relaciones con Argentina, y recuerdan que no es la primera vez que pasan esto roces, ya que se vivieron momentos tensos cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner expropió YPF e incluso insultó al ex ministro Luis de Guindos, pero el entonces Gobierno de Rajoy no montó todo este “show” pese a que era más grave el tema de IRPF.