Alerta roja en el PSOE: la herida del sólo sí es sí sigue y recrudece la guerra

El portazo de Podemos a tramitar la urgencia de la reforma de la ley desespera a los socialistas que ante las rebajas de penas a agresores señala: “Lo tendrán que explicar ellos”

La herida por la que se desangra el Gobierno de Pedro Sánchez, la ley de del sólo sí es sí y las rebajas de penas a agresores sexuales que está provocando -ya son más de 500 los casos conocidos-, no tiene visos de que vaya a cicatriz pronto para preocupación del PSOE. Al contrario, el último movimiento de Unidas Podemos y otros socios como ERC o Bildu provoca todavía más guerra en el seno del Ejecutivo.

La negativa de Unidas Podemos, ERC y Bildu a aceptar una tramitación urgente de la reforma de la ley del sólo sí es sí en el Congreso echa al traste los planes del PSOE, que puede verse con el goteo de agresores beneficiados o excarcelados por la ley a puertas de las elecciones autonómicas y municipales, en lugar de coser ya la herida como pretendían los socialistas.

Esta actitud de los podemitas desespera a los socialistas que, por boca de su portavoz en el Congreso, Patxi López, han verbalizado el malestar del PSOE con sus socios de Gobierno. “Esto no había pasado nunca”, clamaba con cara de circunstancias el portavoz socialista.

Patxi López, ante los casos de rebajas de penas a agresores sexuales por la ley impulsada por Irene Montero, con casos tan mediáticos como la salida de la cárcel del violador del portal de Lugo, ha señalado a Unidas Podemos como responsables: “lo tendrán que explicar ellos”, por no querer reformar ya de urgencia la ley.

El portavoz del PSOE ha calificado de “sorprendente” la actitud de sus socios, y ha reprochado que "tomar en consideración un texto como este no sería una mala noticia para nada". Sin embargo, Unidas Podemos no da por ahora su brazo a torcer y sigue pensando que la ley no necesita ningún cambio, para preocupación del PSOE y las noticias que van llegando.