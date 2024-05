El PP amenaza la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez: "Trabajamos para tumbarla"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha vuelto a exigir a Sánchez retirar la Ley de Amnistía, que se aprueba definitivamente este jueves en el Pleno la Cámara Baja.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha reiterado este martes su petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que retire la ley de amnistía, la cual se votará el próximo 30 de mayo en el Pleno del Congreso mediante llamamiento. Asimismo, ha advertido que el PP empleará diversas estrategias para intentar "tumbar" esta normativa, siguiendo los plazos y tiempos que "más convengan" a su estrategia política.

En este sentido, en una rueda de prensa en el Congreso, Miguel Tellado ha señalado que la ley de amnistía es "inconstitucional" y fue "expresamente rechazada en campaña electoral" por Pedro Sánchez. Es más, ha resaltado que también cuenta con "el rechazo mayoritario de la sociedad española" como, a su juicio, se ha visto en las movilizaciones organizadas por su partido en la calle.

En el Pleno de esta semana veremos la culminación de la obra magna del sanchismo: la Ley de Amnistía.



Consagra cuál es la idea de España de Sánchez 👇



La conveniencia del presidente del Gobierno está por encima de cualquier consideración moral, constitucional, legal o política. pic.twitter.com/x3BMZIDtgQ — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 28, 2024

"Y por lo tanto hay distintos mecanismos para actuar frente a ella, la vía jurisdiccional, la vía constitucional y desde luego la vía también de la presión social que hemos venido ejerciendo desde la calle", ha manifestado, para reconocer que "los tiempos" los irán "midiendo en función de lograr la efectividad mayor" de las acciones del PP.

El dirigente del PP ha subrayado que el PSOE y sus socios solo tienen como "programa común" la amnistía porque "casi un año después de que se pregonase la existencia de una presunta mayoría progresista en este Congreso" pueden comprobar "que todo era una farsa".

"¿Dónde está la mayoría progresista de la que hablaba Pedro Sánchez? No está para aprobar Presupuestos, no está para tramitar leyes, no está para definir la política exterior de nuestro país y no está para definir tampoco la política fiscal. Es decir, no está para gobernar", ha enfatizado.