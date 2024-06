Rovira acorrala más a Sánchez con el nuevo "capricho" de ERC que cuesta millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló de un tratamiento especial para Cataluña, pero la secretaria general de ERC, socio del Gobierno, no se conforma con ello.

Con la Ley de Amnistía ya en vigor, aunque aún con proceloso camino judicial, otro frente se abre entre el Gobierno de Pedro Sánchez y uno de sus socios preferentes, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Con la vista puesta en una posible investidura de Salvador Illa en Cataluña, para la que necesita sí o sí el apoyo de los republicanos, en el Ejecutivo se suceden las palabras amables hacia los independentistas catalanas.

Fue la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que este pasado jueves habló de que a la hora de negociar un nuevo sistema de financiación autonómica, se tendría en cuenta un "tratamiento especial" con Cataluña. Ante esta afirmación, ya ha saltado el habitualmente díscolo García-Page, pero también el ministro de Transportes Óscar Puente, que ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a revisar la financiación, "pero para todas las comunidades, no para una en concreto".

La respuesta de ERC no ha tardado en llegar y lo ha hecho de boca de su secretaria general, Marta Rovira, que, al modo del prófugo Carles Puigdemont, reside en Suiza desde 2018 para evitar la llamada de la justicia española por su participación en los actos independentistas de octubre de 2017.

En una entrevista en Ser Cataluña, recogida por Europa Press, Rovira ha explicado que cuando los republicanos hablan de "singularidad" referida a la financiación de Cataluña, se refiere a "un acuerdo bilateral de Cataluña respecto al Estado español", que es lo que existe en otras comunidades autónomas con en País Vasco y Navarra.

Rovira pide un cupo como el vasco o el navarro

"No estamos pidiendo singularidad respecto a las competencias exclusivas que tenemos, porque eso sería un término medio entre el financiamiento actual y un financiamiento singular que ya existe en otras comunidades autónomas", ha proseguido Rovira en reacción a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A Rovira no le suena bien "una música de negociación en los medios de comunicación", ya que ERC y PSOE ya tienen los espacios de negociación oportunos para poner estas propuestas sobre la mesa, pero aún no han recibido nada: "No hemos recibido propuestas, en cambio sí sabemos exactamente dónde estamos nosotros respecto a las necesidades del país, y no nos moveremos de aquí".

También ha defendido que ERC ya tiene un acuerdo económico con el PSOE, que cerraron de cara a investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha requerido que la nueva negociación requiere "bilateralidad, requiere salir del sistema común".