Los piropos de Olona a Samantha Hudson la ponen en el punto de mira de twitter

La ex secretaria general de Vox ha reaccionado a la última entrevista de Risto Mejide y los tuiteros se le han echado encima porque elogia a la protagonista cuando "no es el mejor ejemplo".

En las últimas horas, Macarena Olona ha sido noticia porque será la próxima entrevistada de Jordi Évole en el programa del periodista catalán en La Sexta. Un anuncio a la que la propia Olona reaccionaba con una foto en Instagram con la sudadera de la canción de Shakira a Piqué y la frase: "Una loba como yo no está para novatos".

Pues bien, en esta ocasión otra entrevista, o mejor dicho, su reacción a otra entrevista ha vuelto a poner a la ex secretaria general de Vox en el punto de mira de los tuiteros. Risto Mejide ha entrevistado a Samantha Hudson, la polémica artista y activista de del colectivo LGTB. En dicha charla, Hudson cuenta como fue su experiencia al descubrir su sexualidad, las dudas que tenía y el trato que recibió.

Ante este alegato, Olona ha reaccionado mediante un mensaje en twitter: "Pocas veces tenemos oportunidad de ver el alma de las personas. El mundo se para cuando sucede. Cuánta valentía #SamanthaHudson. Gracias".

El mensaje no ha pasado desapercibido para los usuarios de la red social, que le han echado en cara dos cosas a la ex portavoz de la formación que ahora dirige Santiago Abascal. Primero, que en el pasado ella no escribiría ese tipo de comentarios; y lo segundo, que Samantha Hudson no es precisamente un ejemplo del que sentirse orgulloso.

Los tuiteros han sacado a la luz mensajes antiguos de la artista en los que insulta, falta el respeto y bromea con el acoso escolar, el suicidio y la violencia sexual.

