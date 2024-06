Sánchez tendrá que sacrificar a Illa por la Moncloa: Junts y ERC lo dejan claro

En la recta final de las elecciones europeas, Pedro Sánchez está en una encrucijada: Junts exige al PSC que invista a Puigdemont y ERC reclama la autodeterminación a Salvador Illa.

Estamos en la recta final que conducirá, el próximo 9 de junio, a las elecciones europeas y todos los mensajes políticos hay que enmarcarlos como parte de la estrategia electoral. Eso es cierto. En todo caso, es evidente que los supuestos "socios" que conforman la "mayoría progresista" -como tildan desde el PSOE y Gobierno- no hacen más que complicarle la legislatura y su estabilidad en el poder a Pedro Sánchez. Con socios así no le hace falta ni adversarios al líder del Ejecutivo, parece.

En este sentido, si hace unos días el candidato de JxCAT a las elecciones europeas, Toni Comín, advertía al PSOE que si desea que el acuerdo firmado entre ambos partidos para investir a Pedro Sánchez prospere, los socialistas deben permitir la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña. Eso o, como aseguró el secretario general de Puigdemont, Jordi Turull, "colorín colorado" a la legislatura.

🗣 Candidat @toni_comin: “Quan exigim una actitud als altres ens ho hem d’aplicar sempre, i per tant això em fa tenir esperança que Salvador Illa serà prou humil per entendre que no té majoria per ser president. La humilitat l’hauria de portar a entendre que el bloc… pic.twitter.com/1EWtMfu747 — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) June 3, 2024

"Partiendo de la aritmética de que nadie tiene mayoría absoluta [en Cataluña], entendemos que si [el PSOE] quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont", son las palabras textuales, en una entrevista, de Toni Comín. No deja lugar a dudas.

ERC también complica a Sánchez: exige la autodeterminación

No solo Junts. Si la suma tripartita PSC, ERC y Comunes otorgaba la llave de la gobernabilidad al socialista Salvador Illa, no será sencillo alcanzar tal fórmula. A los republicanos, según aseguran, no les temen a unos nuevos comicios a pesar de la debacle que sufrieron en los últimos y, por consiguiente, están enrocados en unas exigencias de máximos.

Hay posibilidades, sí. Pero tan solo si el candidato del PSC asume plenamente el ideario independentista: "Una propuesta de financiación singular y una hoja de ruta clara para el derecho a la autodeterminación", exigieron este mismo lunes desde ERC.

"Si no hay estas dos cosas sobre la mesa, no hace falta ni que nos llamen", ha recalcado la candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, que ha apuntado, además, que lo que quiere ERC es que tanto PSC como Junts, se pongan de acuerdo.

En conclusión, que la estabilidad de Sánchez en La Moncloa se desmorona a puertas de unas trascendentales elecciones del 9J, planteadas como un plebiscito contra Núñez Feijóo.