El Partido Popular acaricia los 150 diputados según la encuesta de mayo de GAD3

El sondeo de GAD3 indica que el PP se mantiene al alza, mientras que el PSOE ni rentabiliza las promesas de bonificaciones ni acusa la entrada de Sumar en el panorama político

Una nueva encuesta en plena campaña electoral reitera los datos que reflejaban los sondeos de semanas pasadas: Alberto Núñex Feijóo ganaría las elecciones generales de diciembre, rozando los 150 escaños y un casi 33% en estimación de voto.

No obstante, no se libraría de pactar con Vox, que se ha anclado en los 38-40 diputados, como en meses anteriores. La suma del bloque de la derecha, a día de hoy es imbatible y podría alcanzar hasta los 189 escaños. Este resultado se encuentra muy por encima de la mayoría absoluta y mejorando incluso los resultados históricos de Mariano Rajoy en 2011, cuando el PP era el partido hegemónico de la derecha. 150 diputados sentados en el Congreso es objetivo que se ha fijado Génova para intentar gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox sin necesidad de meter a Santiago Abascal en el Gobierno.

El PSOE y los cien escaños

Por su parte el partido socialista se mantiene agarrado a los 105-109 escaños, como hace tres meses, según el sondeo de GAD3, y, apunte curioso, no hace mella en la intención de los votantes socialistas la entrada de Sumar en el panorama político. En su caso, la meta es no descender de los cien escaños. El gran batacazo político vendría al cruzar esa raya.

El PSOE resiste y logra no caer por debajo de la barrera psicológica de los 100 escaños. El sondeo de GAD 3 les coloca en números prácticamente calcados a los del barómetro de finales de febrero con entre 105 y 109 diputados y no acusa la irrupción de Sumar en el tablero político.

El estudio realizado entre el 8 y 9 de mayo, setenta y dos horas antes de que arrancara la campaña del 28M, refleja que la división a la izquierda del PSOE les pasa una factura de hasta 12 escaños respecto a las elecciones generales de 2019. Entonces en Unidas Podemos no había fisuras y bajo el liderazgo de Pablo Iglesias lograba 35 diputados. Ahora la formación morada obtendría entre 11 y 13 asientos en las Cortes. Por detrás Yolanda Díaz y su proyecto Sumar entre 8 y 10.

Sin embargo, parece que el partido que lidera Sánchez no acusa los vaivenes que lo azotan. Ni la ley del 'sólo sí es sí' ni la vuelta a escena de la malversación con lo más rancio de la política sucia y casposa del Tito Berni. La irrupción de Sumar no le hace mella pero tampoco saca rédito electoral del goteo de anuncios electorales de los últimos días. La promesa de alquileres sociales y las vacaciones veraniegas para los jóvenes o la ley de vivienda no parece que haya cuajado entre el electorado tanto como esperaba el equipo de Ferraz.

Ventaja de seis puntos

De celebrarse hoy las elecciones generales el Partido Popular le metería al PSOE 6 puntos de ventaja pero los de Feijóo acusan un ligero desgaste de un punto respecto a hace tres meses. Claro que con Feijóo al frente de los mandos los populares ganarían hasta 60 diputados frente al mínimo histórico que marcó Pablo Casado en 2019.