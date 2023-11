Ayuso triunfa con el "me gusta la fruta" y tira de ironía contra la izquierda

La presidenta de Madrid, criticada por la izquierda tras su reacción al ataque directo de Sánchez, enumera todas las veces que ella ha sido insultada y por qué reaccionó así

Fue uno de los momentos que más ha dado que hablar de la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. Entre los muchos ataques al Partido Popular por parte del líder del PSOE, uno de ellos fue dirigido directamente a una de las figuras que tiene obsesionada a la izquierda: Isabel Díaz Ayuso. Sánchez metía con calzador y con toda la mala intención del mundo al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y esta no podía evitar reaccionar como lo hizo.

Después, en X se convirtió en trending topic #MeGustaLaFruta, parafraseando el calificativo que dedicó de manera espontánea Ayuso a Sánchez. Pues bien, este jueves durante el pleno de la Asamblea madrileña, Ayuso ha aprovechado para dar explicaciones sobre el asunto y expresar los motivos que le llevaron a reaccionar así.

Obviamente, que Sánchez utilizara un escaparate como el de la investidura y un lugar como el Congreso para atacar al familiar de la dirigente popular no le gustó en absoluto: “El presidente del Gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional -cada vez más mermada- y aprovechó su intervención para difamarme a mí y a mi familia”.

Una Isabel Díaz Ayuso que, por otro lado, seguramente sea la política más insultada de este país. Es por ello que después ha tirado de humor e ironía para reconocer y justificar su insulto a Sánchez y para de paso enumerar la cantidad de veces que ha sido insultada por la izquierda: desde el “mongola” de Mónica García hasta el “facha” del diputado de Más Madrid, Javier Padilla.

“Sí, para mis adentros dije: ‘Me gusta la fruta’. La señora García me dijo hace poco mongola y no dije nada porque entendí que dijo ‘me mola’. El señor Padilla hace poco me dijo facha y yo entendí: ‘¿Qué pacha?’. Y el señor Óscar Puente dice que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer con dudoso equilibrio mental, ¿aprovechó el día de ayer para decírselo a su compi?”, comentaba la presidenta madrileña entre los aplausos de su bancada y el enfado de los de enfrente.

Ayuso vuelve a hundir a Sánchez

Para acabar su intervención, se ha dirigido a los socialistas de la sala para hundirles con la amnistía y los cambios de opinión de Pedro Sánchez: “En un lado del muro estamos todos los fascistas: jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE…al otro los otros fascistas, ustedes, hasta julio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de derecho”.

Todo el mundo es fascista menos el señor presidente del Gobierno. Pues si pretende que 'le haga la rosca', le alabe, le diga lo guapo y lo listo que es a quien está literalmente hundiendo España, se equivocan. A mí desde luego, me gusta la fruta.