López Miras remodela su gobierno con perfiles más políticos para la recta final

El presidente de Murcia mete tres nuevos consejeros del PP, quita competencias a los ex de Ciudadanos y cesa a la consejera ex miembro de Vox en Educación, mientras refuerza a Marcos Ortuño

En plena ola con sondeos y encuestas favorables y a sólo cinco meses de las elecciones autonómicas, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sorprendido con una remodelación de su gobierno, que contempla la creación de dos nuevas consejerías y la entrada de tres nuevos consejeros del PP de perfil más político, así como el relevo de Mabel Campuzano -ex miembro de Vox- en Educación.

El objetivo es encarar la recta final de la legislatura, los cinco meses que faltan para elecciones, con un gobierno reforzado a nivel político y eliminando algunos escollos, como la falta de conexión de la anterior consejera de Educación con la comunidad educativa o las tensiones de la vicepresidenta Isabel Franco -ex miembro de Ciudadanos- con las residencias, cuyas competencias pasan a otra consejera.

Con los Presupuestos aprobados en la Asamblea de Murcia y el camino despejado, y con encuestas que dejan al PP como ganador sumando más diputados que toda la izquierda junta, López Miras ha presentado un nuevo gobierno donde se ha creado la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, que estará dirigida por Juan María Vázquez, actual senador del PP.

Asimismo, también se crea la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que tendrá al frente a Conchita Ruiz Caballero, actual directora General de Personas con Discapacidad del IMAS, competencias que antes tenía la ex de Ciudadanos y vicepresidenta, Isabel Franco.

En Educación, Víctor Marín Navarro, hasta este momento director general de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de Educación, sustituye ala ex miembro de Vox, Mabel Campuzano, en la consejería. Campuzano no ha logrado entenderse con el sector educativo, muy sensible de cara a elecciones, y ha protagonizado polémicas como su rechazo a vacunarse contra la Covid o los planes fallidos para implantar el pin parental.

Fernando López Miras también refuerza en esta remodelación de gobierno al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que pasará a ser el portavoz del Gobierno murciano, en lugar de Valle Miguélez, manteniendo todas sus competencias intactas.

Las dos consejeras que se fueron de Ciudadanos tras la fallida moción de censura de 2021 pierden peso en el nuevo Gobierno de Fernando López Miras, ya que además de quitarle políticas sociales a Isabel Franco -se queda con transparencia y cooperación- la consejera Valle Miguélez ve también como se le retiran competencias de Empleo, Universidades y la portavocía, que pasan a consejeros del PP.