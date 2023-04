Beaumont 'sentencia' a Donald Trump en Antena 3: "Juega a polarizar"

Antonio M. Beaumont, director de ESdiario, habló ˈalto y claroˈ en Antena 3 sobre la histórica imputación de Donald Trump y todas las acusaciones a las que se enfrenta.

Hace unos días, el juez de la Corte Suprema de Nueva York presentaba ciertos cargos de delitos de suma gravedad – un total de 34 para ser exactos – contra Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos. Por su parte, Trump se ha declarado inocente, pero todo apunta a que su próxima estancia no será la Casa Blanca, sino la cárcel.

Algunos de los delitos de los que se le ha acusado ha sido falsificar registros comerciales en la investigación que se estaba llevando a cabo acerca del supuesto soborno a Stephanie Clifford – actriz de cine porno, apodada Stormy Daniels – y a la modelo de Playboy Karen McDougal. Una conducta que podría manchar su campaña electoral de 2016.

En caso de que las acusaciones resulten ciertas, el ex presidente podría enfrentarse a una condena de hasta 136 años de cárcel. No obstante, ciertos expertos juristas norteamericanos, han afirmado a algunos medios que la condena no sería superior a cuatro años.

Antonio Martín Beaumont es ‘tajante’ en lo que a su opinión sobre Trump respecta y considera que el ex presidente “juega a polarizar presentándose como víctima de una conspiración. Pero no es solo el asunto de la prostituta, contra él hay otras acusaciones”.

Donald Trump juega a polarizar presentándose como víctima de una conspiración. Pero no es solo el asunto de la prostituta, contra él hay otras acusaciones como la de llevarse información secreta o la del asalto al Capitolio que son de una gravedad enorme. Veremos qué dicen las… pic.twitter.com/CT5iv760r4 — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) April 5, 2023

Por su parte, el director de ESdiario, recuerda no “olvidar” que no es solo “el falseamiento que haya podido haber de contratos para después tapar el pago a la prostituta y al conserje”, sino que añade, también, los otros casos venideros muy importantes. Casos que afectarán al Partido Conservador como es, por ejemplo, “que se haya llevado información confidencial o el propio asalto a la Casa Blanca”, ha incidido Beaumont.

No obstante, Trump no se ha quedado de brazos cruzados y ha ofrecido una rueda de prensa en su residencia – en Florida – reafirmándose en el hecho de que todo se trata de una persecución y que no es más que una víctima.

Y no solo eso, sino que, además, ha cargado contra el presidente Joe Biden – que se encuentra en el actual poder que le corresponde – y contra el fiscal, el juez de su caso y la mujer de éste. A todo esto, ha declarado en la rueda de prensa su único crimen, que ha sido “defender nuestra nación de aquellos que buscan destruirla”.

A la espera de nuevos resultados y casos que vendrán de la mano de Trump, Beaumont – manteniendo su opinión sobre el ex presidente estadounidense – ha concluido que ya se verá “qué dicen las primarias cuando toquen”.