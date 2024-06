Cayetana deja en evidencia a Bolaños y al “community del Gobierno corrompido”

“Felicidades, ha llegado a un acuerdo con los ultras”, ironiza la diputada popular al ministro de Justicia, atizando al fiscal general del Estado: “un fiscal que delinque y ordena delinquir”

Había expectación en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por ver qué decía la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a su némesis el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ. La popular ha lanzado varias indirectas al negociador de Pedro Sánchez y de paso ha cargado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, relatando sus intromisiones y pidiendo su dimisión.

“Felicidades señor Bolaños, ha cerrado usted un artículo con los ultras ¿Cómo se siente, democráticamente regenerado?”, comenzaba su intervención Cayetana Álvarez de Toledo con ironía. A partir de ahí, la diputada del PP ha enumerado los “grandes éxitos” de Álvaro García Ortiz que “en lugar de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete”.

La diputada popular ha indicado que “tiene dos condenas del Supremo, ha llevado el desprestigio y la división a la Fiscalía para imponer su criterio frente al criterio los fiscales del procés porque la malversación no es amnistiable y ustedes vendieron una amnistía fake a Puigdemont”.

Felicidades, señor Bolaños.



Ha llegado usted a un acuerdo con los ultras. @GPPopular pic.twitter.com/JykdIcikuN — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 26, 2024

“El fiscal general del Estado ha reconocido que reveló secretos de un particular, y no para desmentir un bulo sino para desdeñar a una rival política de Sánchez. Un fiscal que delinque y que ordena delinquir para evitar que nos ganen el relato no es un fiscal, es un community manager de un Gobierno corrompido y tiene que dimitir”, ha subrayado Cayetana Álvarez de Toledo a Félix Bolaños sobre Álvaro García Ortiz.

La diputada del PP ha recordado que “el fiscal general del Estado va camino del banquillo, imputado ¿Cuándo eso suceda qué hará el Gobierno, premiarlo?”. Cayetana Álvarez de Toledo ha definido a Álvaro García Ortiz como “fiscal general para la impunidad del Gobierno y la criminalización de la oposición protagonista de una edificante foto de familia siciliana” -en referencia a la foto con Sánchez y Begoña Gómez-.

“El PP le arrancó ayer un pacto que avanza en la independencia judicial que usted siempre ha desdeñado, como prueba de su compromiso haga dos cosas: diga que los jueces elegirán a los jueces y pida la dimisión del fiscal general del Estado”, ha concluido Cayetana Álvarez de Toledo su pregunta a Félix Bolaños.