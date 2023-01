Bronca e insultos entre los alcaldes del PSOE de Valladolid y León por un meme

“Te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el ayuntamiento como a Mussolini”, acusa el vallisoletano Óscar Puente a su compañero leonés José Antonio Díez

Un meme en el que aparece el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, en la cuenta atrás del encendido de las luces de Navidad pero que se ha cambiado para que parezca una bomba atómica que cae sobre la ciudad de Valladolid ha provocado una profunda crisis entre sus alcaldes, el citado José Antonio Díez y el vallisoletano Óscar Puente, ambos por cierto compañeros de partido en el PSOE.

El alcalde de León dio un “me gusta”, con un emoji de un guiño, al mensaje de Twitter con el meme bombardeando Valladolid, pero esto ha sentado como una bomba -nunca mejor dicho- a Óscar Puente.

“La verdad es que con este tuit te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el Ayuntamiento como a Mussolini. Hay límites que no se deben sobrepasar por un mínimo de responsabilidad de la que, evidentemente, careces. Me parece gravísimo. Decepción absoluta”, ha respondido Óscar Puente al alcalde de León.

El alcalde de León, por su parte, ha defendido su broma explicando en un vídeo “el sentido del humor” y que “no entiendo muy bien esta polémica que se ha suscitado con un meme que lleva en las redes desde el 26 de noviembre y que me tomé como algo de humor, pero que en algunos casos está bastante ausente, y no entiendo que el alcalde de Valladolid tenga la piel más fina que el tomate de Mansilla”.

Las diferencias entre los alcaldes de León y de Valladolid, ambos del PSOE, no son una novedad. El alcalde de León llegó a decir que “el robo desde la Junta de Castilla y León ha debilitado a León para favorecer a Valladolid”, a lo que Óscar Puente replicó con el recordatorio de una serie de inversiones en la ciudad leonesa que no han dado un buen resultado.