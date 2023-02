El PP votará a favor a la reforma del sí es sí... a pesar del vacío del Gobierno

Los populares apoyarán este martes en la Mesa del Congreso la tramitación urgente de la proposición de ley del PSOE a pesar de que no han recibido ni una llamada y reprochan su demora.

El vacío al que están sometiendo el PSOE y el Gobierno en general al Partido Popular no va a evitar que la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo eluda su responsabilidad y ayude a frenar esos llamados "efectos indeseados" de una norma que ya ha beneficiado a más de 500 agresores sexuales. La pelea de gallos en el seno de la coalición y que no cuenten con el PP para nada no es suficiente para que los populares voten en contra de la reforma de la ley del solo sí es sí.

Y es que lo más importante, una vez alcanzado este punto, es intentar frenar la cascada de reducciones de condenas y ese mal comportamiento con la oposición no va a impedirlo. Así lo ha asegurado este mismo lunes el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que ha afirmado que darán su voto a favor en la Mesa del Congreso a pesar de que no han recibido ninguna llamada al respecto por parte del Gobierno.

Sémper asegura que lo harán desde la máxima de no buscar un "juego partidista" sino "un mínimo de decoro" sin ponerse en el "mismo plano" que el Ejecutivo, al que acusan de irresponsabilidad.

#EnDirecto | El PP niega que el Gobierno les haya llamado por la ley del 'sólo sí es sí' y subraya que votarán que Sí a la tramitación de su reforma: "El Gobierno está siendo absolutamente irresponsable, nosotros no vamos a entrar en esa irresponsabilidad" pic.twitter.com/C7sFIWr0Di — Europa Press (@europapress) February 13, 2023

Como se ha repetido desde hace mucho tiempo, esta reacción por parte del Gobierno llega realmente tarde. En eso ha querido incidir el portavoz popular, que ha recordado que si Pedro Sánchez, Irene Montero y compañía hubieran dado su conformidad a la proposición registrada por el PP en diciembre, sin bloquearla, la ley estaría "modificada o a punto de ser modificada". Todo ello teniendo en cuenta que el documento del PSOE calcaba muchos puntos de esa proposición presentada por los de Feijóo.

"Ya podría estar hecha", ha recalcado Sémper sobre la reforma de una ley "chapucera" y que para el portavoz ha conllevado la "revictimización" de las mujeres por las rebajas de penas y las “penas descafeinadas” que impone la nueva normativa.

La formación de Alberto Núñez Feijóo reprocha al Gobierno que sí ha sido muy rápido a la hora de modificar el Código Penal para cambiar los delitos de sedición o malversación, mientras que en esta "van muy lentos" porque todo depende del confort del presidente, que ahora "necesita que no estalle la coalición".