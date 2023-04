Tezanos responde a Podemos y les manda un recado: "El problema son ellos"

La formación morada criticó los resultados del barómetro del mes de marzo, acusando al CIS de manipular los datos en su contra para hundirlos y sacar a flote al PSOE y Pedro Sánchez.

Es una evidencia que Podemos no pasa por su mejor momento. La irrupción de Yolanda Díaz con su proyecto de Sumar, aunque sea más de lo mismo, deja a la formación morada en una situación complicada a menos de dos meses para las elecciones municipales y autonómicas. Las encuestas lo sitúan ya claramente por debajo de Vox, que sería la tercera fuerza más votada, y la llegada de Sumar divide el voto de la izquierda más extrema.

Ni siquiera el CIS que dirige el socialista José Félix Tezanos les da un respiro, y eso que se suponen son los socios de la coalición... pero qué socios. Para que tener enemigos si tienes "amigos" así. Por mucho que lo nieguen desde Moncloa, y lo seguirán haciendo, Pedro Sánchez está harto de las Belarra, Montero y compañía y su apuesta tiene un nombre claro: Yolanda Díaz.

Es por ello que la cocina de Tezanos se puso en funcionamiento este mes de marzo para dar el peor resultado a los morados en mucho tiempo. A finales de la semana pasada, la cúpula de Podemos, encabezada por Ione Belarra, Lilith Verstrynge o como no, Pablo Iglesias, salían a la palestra para criticar los resultados de ese barómetro, asegurando que los datos estaban manipulados para que el PSOE saliera como vencedor del debate de la ley del solo sí es sí y hundir a los morados.

Si aún te preguntas por qué el CIS ha manipulado los datos para perjudicar a Unidas Podemos tienes que ver esto 👇



📺@m_tere_perez en @ElTablero_TV pic.twitter.com/vXBYPYqLn7 — Podemos (@PODEMOS) March 31, 2023

Lo que se explica aquí es muy grave. No es el genérico “Tezanos manipula” de la derecha, es una explicación detallada de como se usa una institución pública (el CIS) para generar noticias falsas (obviamente contra Podemos y a favor del PSOE)



Lean este HILO 👇🏻 https://t.co/PraXelNzEl — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) March 31, 2023

Las explicaciones... y el ataque de Tezanos a Podemos

El motivo de esa bajada de votos: que por primera vez se contaron a parte los votos dados a Sumar, que hasta entonces se metían en el mismo saco que en el de Podemos. Esa es la explicación que ha dado en las últimas horas el propio Tezanos, afirmando que hasta este momento cuando preguntaban a los ciudadanos sobre a quién votaría, tenían en cuenta el caso especial de Podemos, que es, según ha dicho, un agregado formado por diferentes corrientes políticas "con nomenclaturas y fuerzas distintas".

El problema no es el CIS, son ellos.

Sin embargo, en este último sondeo, había "una cifra significativa" de encuestados que respondían que querían hacer "un voto exclusivo" a Sumar. "Lo que hubiera sido deshonesto es agregarles a Podemos", ha justificado Tezanos, quien ha lanzado ese recado a la formación morada pidiéndoles que acepten la realidad: que no van a mantener los mismos votos que en anteriores comicios electorales según las últimas encuestas.

"El problema no es el CIS, son ellos", ha llegado a decir un Tezanos que, como no podía ser de otra forma, ha defendido la "transparencia y rigor" de las investigaciones del CIS. Además Tezanos ha negado que el barómetro relacionase la caída de intención de voto de Podemos con las rebajas de penas por la ley del sólo sí es sí. "No lo hemos relacionado en ningún momento", ha insistido el presidente del organismo, quien ha explicado que preguntaron "abundantemente" por la norma y que "la opinión pública ha sido mayoritaria" viendo una "aplicación defectuosa" en la ley.