Sémper y el posible cese de 'Pam': "Sería escribir una carta a los Reyes Magos"

De los muchos asuntos que dejaron este 8M, uno de los que más está retumbando en el día de hoy es el feo gesto de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que subió a sus redes sociales un vídeo apoyando un cántico cuanto menos vergonzoso contra Santiago Abascal. "¡Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar!", era el grito de las feministas ante una sonriente Pam.

Un día después, tanto Vox como el resto de fuerzas políticas de la derecha se han solidarizado con Abascal y han pedido a Pedro Sánchez que tome cartas en el asunto. Sin embargo, como de costumbre, Sánchez no se va a atrever a reaccionar por lo que pueda pasar y prefiere quedarse impasible viendo desde dentro y en primera plana como se desmorona su Gobierno de coalición con Podemos.

"En su Gobierno sale barato ser comunista", le decía al presidente en el Congreso hace un par de semanas la portavoz del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, asegurando que no se atrevía a tocar a los ministros y ministras de Podemos. Unas palabras que iban especialmente dirigidas por el caso de una Irene Montero que, aunque se mantiene en el cargo, tuvo que aguantar casi en solitario (solo le acompañó su amiga Ione Belarra) el chaparrón que le caía esta semana en la votación por la toma en consideración de la reforma de su ley del solo sí es sí.

Lamentablemente hoy, el día después, lo que tenemos que evidenciar es que todo este Gobierno es una movida. Todo lo que se refiere a este Gobierno acaba en líos internos

Por ello, parece imposible que Sánchez, a estas alturas, se plantee cesar a alguien por sus errores, sean cuáles sea. El PP ya se rinde a que esto pueda pasar y este jueves su portavoz de campaña, Borja Sémper, ha comparado pedirle a Sánchez que destituya a Pam con escribirle una carta a los Reyes Magos. Y es que sería cuestión de magia si esto llegara a suceder.

"Lamentablemente hoy, el día después, lo que tenemos que evidenciar es que todo este Gobierno es una movida. Todo lo que se refiere a este Gobierno acaba en líos internos", ha declarado. Dicho esto, ha recalcado que la petición que quiere hacer el PP al Gobierno, después de que PSOE y Podemos se hayan "tirado los trastos a la cabeza" y hayan buscado "atraer el ascua a su sardina" el 8M para hacer su "relato", es que se pongan a trabajar "de verdad para conseguir avances en los derechos de la mujer".

Además les ha pedido que dejen de "enmerdar" la política utilizando cualquier elemento y que cambien de estrategia.

.@bsemper responde a Sánchez que el barco del Gobierno se hunde

La derecha clama contra Pam y se solidariza con Abascal

El gesto de la secretaria de Igualdad no solo ha indignado y ofendido a Vox y a Santiago Abascal, si no que partidos como PP y Ciudadanos se han unido a la critica a Pam y el apoyo al líder de Vox. Y lo han hecho dos pesos pesados de populares y naranjas.

En el primer caso, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado las palabras de Pam asegurando que "no todo vale en política" y mostrando su apoyo a Abascal. Palabras posteriormente apoyadas y suscritas por Sémper. En el segundo caso, ha sido su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, la que se ha despachado a gusto contra la número dos de Irene Montero y contra la propia ministra de Igualdad.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Arrimadas ha cargado duramente contra ellas definiéndolas como un "séquito de sobrepagadas"; y acusándolas de comportamiento "sectario" y y de centrarse en "chorradas". Además, también ha querido mostrar su apoyo a Abascal por esos cánticos contra él y contra su madre.

El Ministerio de Igualdad está liderado por personas sin más mérito que su activismo de pancarta.



Esta impresentable e incompetente, que ha llegado a secretaria de Estado, no representa a las mujeres españolas. No en mi nombre.



Mi apoyo a @Santi_ABASCAL.

Pam acusa a Vox de "teatralizar" su vídeo

Durante la mañana de este jueves la protagonista, Ángela Rodríguez Pam, lejos de pedir disculpas, ha asegurado que voz está "teatralizando" el vídeo para pedir su dimisión y no les toma en serio porque nunca han estado en una manifestación feminista.

.@Pam_Angela_ contesta a Vox que "teatraliza" por el vídeo del 8M

"Los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay mucha variedad de cánticos y lo que las chavalas más jóvenes de este país digan en una manifestación le corresponden a ellas decidir o no decir", ha señalado a la prensa en el Congreso, intentando restarle importancia a la situación por las posibles consecuencias. Sin embargo, puede estar tranquila porque Sánchez no se va a atrever. Como dice Sémper, sería cuestión de magia.