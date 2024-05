El PP se desmarca de Albares: "Nosotros hacemos oposición al Gobierno de España"

Los populares critican que el Gobierno "no nos llamó sobre el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, y nos llama hoy para defender a Sánchez de un presidente al que llamó drogadicto"

El PP ha respondido al Gobierno que su labor "es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina", y le ha acusado de pretender "que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno". Fuentes del PP han reaccionado de esta forma a la decisión del Gobierno de llamar a consultas 'sine die' a la embajadora en Argentina y pedir a los grupos parlamentarios su apoyo: "De la estrategia del PSOE no participamos".

"El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse", recuerdan las mismas fuentes.

Para el PP, "hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su Gobierno, su partido y entorno personal". En su opinión, "su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior".

El PP ha explicado que hace política "en el marco de la moderación y el respeto". "No participamos de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros", ha subrayado el PP. "Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina", concluye el PP en un comunicado que ha sido publicado en redes sociales.