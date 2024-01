Tremendo enfado de Puente al ser preguntado por la amnistía: "No hay otro tema"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que amnistía evita hacerle "un traje a medida" a Carles Puigdemont y ha negado que con el terrorismo se superara una "línea roja".

No solo el PSOE y, por extensión, el Gobierno ha claudicado, traspasando una "línea roja" como ellos mismos consideraban hasta hace unos días, ante Junts con la enmienda que permitirá amnistiar a terroristas incluso con condena firme "que no hayan violado derechos humanos", sino que además se enfadan si se les pregunta por tal cuestión. Es el caso del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha contestado -visiblemente molesto- "no hay otro tema en este país" cuando un periodista le preguntó por las enmiendas pactadas con los de Puigdemont.

🔴Óscar Puente sobre la amnistía: "No hay otro tema en este país" 📺 pic.twitter.com/pvOEAGgIQc — CyLTV Noticias (@CyLTVNoticias) January 24, 2024

Y no se ha quedado ahí, tan solo, la contestación. En un evidente afán de negar la realidad más evidente, el polémico ministro de Pedro Sánchez ha asegurado que "lo que se ha hecho es bastante claro y explicarlo sobra. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación", en referencia a las cesiones de este martes del PSOE a Junts en la Comisión de Justicia.

Puente ha negado que con la enmienda sobre terrorismo pactada, se haya superado la "línea roja" que él mismo trazó, hace unos días, en relación con los delitos de terrorismo. Ahora, remarca Puente, con la última enmienda, esto no será a sí en todos los casos, porque sí se podrá aplicar la ley de amnistía cuando el delito de terrorismo no haya causado "violaciones graves de Derechos humanos".

Cuando Sánchez reconocía el terrorismo de los CDR



Pregunta: ¿le preocupa que los CDR puedan asentar el terrorismo en Cataluña?



Respuesta: Por supuesto que sí y lo que más me preocupa es la banalización del concepto terrorismo que hacen algunos políticos (independentistas) 😳 pic.twitter.com/f2vcz0W8hb — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) January 23, 2024

Así, desde el PSOE, en un intento de dividir el delito de terrorismo entre el más y menos grave, remarcan a este periódico que, antes, sin la enmienda pactada de este martes, "los delitos graves de terrorismo podrían quedar amnistiados si no tenían sentencia firme". Les falta añadir a los socialistas preguntados, para describir la total realidad, que ahora -con la nueva cesión a Junts- se amnistiarán, incluso, a condenados en firme por terrorismo que no tengan, en suma, delitos de sangre y torturas a sus espaldas. En otras palabras, al resto de condenados por terrorismo, ergo terroristas, por consiguiente, sí se amnistiarán. Esa es la realidad.