La "estrategia González Pons" surtió efecto: el ganador en la sombra del debate

Satisfacción en Génova y en los barones del PP por el papel y el aplomo de Feijóo, que ha logrado que hasta los más sanchistas den como ganador al líder del PP en la cita clave antes del 23J

Resaca después del cara a cara que enfrentó a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez ante las cámaras de Atresmedia, el momento más relevante de la campaña de elecciones generales del 23 de julio porque, salvo cambio de última ahora, no habrá más debates con los dos principales líderes. Y como todas las resacas, se puede llevar con un gran dolor de cabeza como pasa en Ferraz, o con satisfacción del trabajo bien hecho como sienten en los pasillos de Génova.

Sánchez, que venía crecido tras su gira de entrevistas televisivas, y que suele desenvolverse bien en el cuerpo a cuerpo, se vio completamente descolocado por un Alberto Núñez Feijóo que muchos consideraban que iba a tener en este formato su punto débil al exhibir un perfil más tranquilo. Pero no. Feijóo sorprendió y sin levantar la voz sacó de sus casillas a Sánchez.

Detrás de la acertada estrategia de Feijóo sobresalen dos nombres propios que le acompañaron tanto en la preparación previa del debate como en los últimos minutos en el plató de Atresmedia: el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, y Marta Varela, jefa de gabinete y una de las personas de mayor confianza del líder del PP.

El toque personal de González Pons, acreditado de sobra por su oratoria tanto en círculos populares como por sus adversarios políticos, se notaba en esos giros irónicos que a veces daba de forma pausada el líder del PP.

Si algo domina el valenciano es los titulares -al que se equipara en estas lides al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba-, los golpes de efecto y el argumento sin necesidad de caer en levantar la voz o en lo agresivo, como él mismo demostró en el debate de los candidatos al Congreso por Valencia desarmando por completo a la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Feijóo apostó por ellos, más algún colaborador como Borja Sémper, y salió victorioso. Y hoy no hay nadie en Génova o en los barones regionales que no suenta la victoria del 23 de julio un poco más cerca. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, valoraba que “Feijóo se ha ganado los votos de Vox y no ha perdido un solo voto socialista. Feijóo ha arrasado a un Sánchez sin futuro”.

Feijóo se ha ganado los votos de Vox y no ha perdido un solo voto socialista. Feijóo ha arrasado a un Sánchez sin futuro. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 10, 2023

La secretaria general, Cuca Gamarra, resaltaba a un Sánchez "nervioso y desbordado", frente a un Feijóo “con una actitud mucho más constructiva y que supo llevar bien la situación”. “Feijóo estuvo en su papel de aspirante a presidir el Gobierno mostrándose sensato, sereno, tranquilo”, subrayó.

Nuevos presidentes como el futuro titular de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que siguió el debate con su equipo y militantes en Alicante, se ha mostrado satisfecho “porque asistimos al triunfo de la serenidad frente a la histeria, esto es lo que yo vi y lo que creo que vimos ayer todos los españoles” y ha deseado que “Pedro Sánchez haya dormido bien” antes de ir a la cumbre de la OTAN.

En definitiva, aunque es normal que en campaña, haga lo que haga el líder de turno, sus correligionarios cierren filas, en el PP se respira este martes tranquilidad por pasar una prueba con nota cuando hasta analistas de izquierda reconocen que Feijóo dio la sorpresa y se llevó el gato al agua de uno de los debates más crispados de la democracia.