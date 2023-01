Mañueco tumba las medidas provida de Vox:"Las embarazas tendrán que solicitarlo"

El vicepresidente García-Gallardo aseguró que los médicos tendrían que ofrecer a a las embarazadas, de manera obligatoria, la posibilidad de escuchar el latido del bebé o una ecografía 4D.

Continúa la polémica a raíz de las medidas provida anunciadas esta semana por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que establecían que los médicos tenían que ofrecer de manera obligatoria a todas las embarazadas las siguientes posibilidades: asistencia psico-social, escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa del embarazo, a la cartera de servicios.

En el anuncio de las mismas, García-Gallardo fue bastante claro en el siguiente punto: los médicos harían estas ofertas de manera obligatoria y después sería la embarazada, como es lógico, quien decidiría su uso o no. Es decir, la obligación es para los profesionales sanitarios y no para las embarazadas.

Estas medidas forman parte del acuerdo de Gobierno que PP y Vox alcanzaron para gobernar en la región castellanoleonesa. Así lo han confirmado ambas partes. Sin embargo, la Consejería de Sanidad, encabezada por el popular Alejandro Vázquez, echó para atrás las medidas asegurando que no era el enfoque correcto y que se mantenían los protocolos.

Mañueco aclara: se ofrecerán si se solicita

Este sábado ha sido la primera reacción pública de uno de los principales protagonistas en el asunto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Lo ha hecho a su llegada al acto en el que el Partido Popular presenta en Zaragoza a sus candidatos a las elecciones autonómicas de mayo. Lo primero que ha querido hacer es aclarar que no se tratan de medidas antiabortistas: "Niego la mayor, no van de eso, si no del fomento de la natalidad. Defendemos y garantizamos sus derechos y la libertad de elección que tiene la mujer".

A continuación, ha recalcado que con el nuevo protocolo "serán las mujeres quienes tendrán que solicitar escuchar el latido", por lo tanto, no será el médico quien de manera obligatoria informe sobre estas nuevas posibilidades. Además ha afirmado que se deberá aplicar el criterio médico porque "por debajo de semana número 12 la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no lo recomienda".

Acerca de las palabras de su vicepresidente, no ha querido entrar en detalles para no tensar más la cuerda con Vox: "No soy quien tiene que analizar palabras ni intencionalidad. Lo que digo es lo que hay. Los hechos son estos: libertad absoluta de la mujer para elegir, respeto absoluto a sus derechos, respeto absoluto a los derechos de los sanitarios".

Agilizar los protocolos

Para Mañueco estas medidas responden, además de a la necesidad del aumento de la natalidad, a la necesidad de agilizar la prestación de servicios a las mujeres embarazadas que lo soliciten.

En el caso de la nueva atención psicológica, Mañueco ha explicado que su objetivo es que el ginecólogo que quiere derivar a este servicio lo haga sin tener que pasar por la atención primaria. En cuanto a las ecografías en cuatro dimensiones lo que se busca es que estén disponibles en todas las provincias.