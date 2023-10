Vídeo machista de Pedro Sanchez intimidando a una mujer: dame un beso si la meto

Las redes rescatan, y viralizan, un lamentable momento del presidente del Gobierno que se muestra excesivamente 'cariñoso' con una chica a la que no parece hacerle mucha gracia la situación.

Pedro Sánchez está inmerso ya oficialmente en plenas negociaciones para lograr los apoyos necesarios que le posibiliten permanecer 4 años más en La Moncloa.

Durante las últimas semanas, además de negociar con sus socios como Sumar, ERC, Bildu o Junts, el presidente del Gobierno en funciones ha encabezado el derribo de quien fuera su amigo y ya ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, caído en desgracia desde su polémico incidente, y posterior comportamiento, del beso "pico"con la jugadora Jenny Hermoso.

El Gobierno en bloque, especialmente por ejemplo la vicepresidenta Yolanda Díaz, condenaba al entonces presidente de la RFEF y prácticamente todos los ministros pedían su cese, en una operación encabezada por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y su secretario de Estado (ahora llamado secretario general), Víctor Francos.

Todos han condenado el machismo y enarbolado la bandera del feminismo. Claro que la hemeroteca no engaña y hemos rescatado un momento tan inaceptable como machista y vergonzoso del también líder del PSOE, que ahora empieza a sufrir cómo la calle se levanta contra él por lo que está dispuesto a ceder para seguir en la presidencia del Gobierno.

Lo conocemos ahora gracias al activo perfil de Instagram, Iberia X, que cuenta con más de 152.000 seguidores. Todo se producía durante una visita de Sánchez a un mercado, acompañada de la reportera de La Sexta Thais Villas.

El Pedro Sánchez más machista

Los autores del vídeo lo titulan así: "No me cansaré de decirlo. Las hemerotecas no le sientan bien a Pedro Sánchez" para terminar añadiendo "¿Qué me das si la meto?".

Efectivamente, Pedro Sánchez en un momento de la visita se detiene a un par de metros de una papelera y con un papel en su mano derecha amaga para lanzar el papel, emulando a una canasta de baloncesto (el deporte que él practica) le pregunta a la reportera: "¿Qué me das si la meto?".

Ella le contesta algo confusa, "eh... todo". Y es cuando el presidente responde de manera tan inadecuada que la protagonista no puede disimular un gesto de desaprobación y desagrado y se queda sin palabras a mitad de lo que iba a ser una intervención:

"¡Un beso, un beso sí me tiene que dar. Hombre esto tiene mucho mérito!".

El vídeo ha generado centenares de comentarios y la mayoría de ellos comparado la situación con la de Rubiales y lamentando que, en este caso, las feministas hayan guardado y guarden un llamativo y sospechoso silencio.