Óscar Puente pierde los papeles insultando a Vito Quiles: "saco de mierda"

¡Vaya nivel! El ministro de Transportes se enzarza con el periodista a raíz de la publicación de fotos de un supuesto coche oficial y le dedica varios improperios: “lo vas a pagar caro”

Que al ministro de Transportes, Óscar Puente, se le calienta el dedo fácilmente en las redes sociales no es una novedad, prácticamente ya ni es noticia. El problema es cuando Óscar Puente en este papel de rottweiler del sanchismo pierde todos los papeles y llega a enzarzarse a insultos del nivel de “saca de mierda” con un periodista. Porque Puente, aunque se le olvide muy a menudo, no es un ciudadanos más, es el Gobierno de España.

El motivo del último calentón en Twitter -ahora X- de Óscar Puente es la publicación por parte del informador Vito Quiles de unas fotos de su supuesto coche oficial. El ministro de Transportes y el comunicador llevan su particular guerra de tiras y aflojas con zascas cruzados en múltiples ocasiones, pero con el asunto del coche que Vito Quiles publicó que Puente aparcaba mal el tema se ha salido de madre pareciendo más una pelea de puerta de instituto.

“Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda”, empieza Óscar Puente su contestación a Vito Quiles. “Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”, subraya el ministro de Transportes al informador con amenaza incluida.

Vito Quiles había publicado unas imágenes de Óscar Puente y de un coche señalando que "Óscar Puente me acusó de mentir, tanto en X como en el Senado, por contar que aparcó mal el coche oficial para irse de concierto. Pues bien, aquí la foto de su coche en un acto y la que publiqué en el Bernabéu. Misma matrícula. ¿Quién mentía, ministro? Jaque mate". Esto es lo que ha hecho saltar al ministro y caer en los insultos.

Desconocemos quién lleva razón en esta pelea y de quién es el coche, pero lo que han dejado patente muchos ciudadanos a Óscar Puente es que, aunque tuviera razón, sus formas no son las de un ministro del Gobierno. “Pero que es esto. Cómo podemos tener a este sujeto de ministro. Primero llama saco de mierda a un ciudadano, y luego lo amenaza. Es tan bajo el nivel que este tipo de personajes llegan a ministros” o “a mi juicio Puente tiene razón pero no debería utilizar esas expresiones, no hay que caer a ese nivel, ministro”. “Qué vergüenza de ministro, desde luego te queda grande el puesto. Ya no se trata de que quién tiene razón, sino que las formas dicen mucho de la persona”, subrayan a Óscar Puente.