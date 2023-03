Feijóo vuelve a la carga contra la moción de Vox y confirma la postura del PP

El líder popular cree que Sánchez tendrá la oportunidad de lucirse y hablar de lo que le apetezca cuando en vez de eso debería estar dando explicaciones por los escándalos de su Gobierno.

Finalmente será el próximo martes 21 de marzo cuando se debata la moción de censura que Vox presentó a finales del mes de febrero y al día siguiente, el miércoles 22, cuando se vote. Todo hace indicar que no va a salir adelante y la intención de Santiago Abascal y su formación es presionar a Pedro Sánchez, cuyo Gobierno desde luego pasa por un momento delicado.

Sin embargo no son pocas las voces que apuntan a que más que afectarle negativamente tanto a él personalmente como a su gestión, Sánchez intentará darle la vuelta a la tortilla y lo afrontará como una oportunidad para desviar la atención y tratar los temas que a él más le interesen. Siempre lo hace y ante un foco así desde luego que no dudará en hacerlo nuevamente.

De hecho, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto público en Toledo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que desde el PSOE y el propio presidente se toman "muy en serio" esta moción de censura que consideran "constructiva".

Por ejemplo, atacará al Partido Popular por no votar en contra y abstenerse, a pesar de que el propio líder de lo populares, Alberto Núñez Feijóo, dejó bien claro desde que se supo la noticia que no la veía con buenos ojos y que incluso no acudirá al debate. Y es que, no quiere darle una victoria parlamentaria a Sánchez, que es lo que ocurrirá al no salir adelante la moción.

Por ello ha recriminado este lunes a Vox que brinde al jefe del Ejecutivo la oportunidad de "lucirse" con su moción de censura, hablando ante el Pleno del Congreso de "lo que le apetezca" cuando debería ofrecer explicaciones de los problemas de la gente y de los escándalos que poco a poco van cercando al Gobierno. Además, ha aprovechado para poner sobre la mesa una duda que todo el mundo que no forma parte del Gobierno se hace: ¿por qué Sánchez no ha cesado a ninguna ministra que se dedica a insultar a sus rivales políticos?

#EnDirecto | Feijóo dice que si el Gobierno tuviese "principios", "Sánchez podría haber cesado a las ministras que le insultan", "Podemos podría haberse ido" del Ejecutivo: "Es verdad que hay un principio, que es mantenerse en el ministerio" pic.twitter.com/0lF56EktJy — Europa Press (@europapress) March 13, 2023

"Nosotros no vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos. Y no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo del PP, que ha contado en esta ocasión con la ausencia de varios 'barones' territoriales por motivos de agenda, como el andaluz, Juanma Moreno, o el gallego Alfonso Rueda.

Feijóo, decidido a no participar en este "circo"

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ya confirmó hace un par de semanas que Feijóo no acudirá al Congreso el día del debate de la moción de censura para no participar en el "circo" y la "performance" de Vox, un partido que, a su juicio, da un "balón de oxígeno" al jefe del Ejecutivo.

Estas semanas, el propio Feijóo ha confirmado públicamente que el Grupo Popular se abstendrá en esa moción de censura, si bien ha acusado a la formación de Santiago Abascal de ofrecer una victoria al "Gobierno convulso, dividido y en implosión" de Pedro Sánchez.

"A España y a la política hay que tomárselas más en serio que un par de tardes en el Congreso con alguien que sabe que no va a ser presidente y con un partido al que se le ha ocurrido incrementar el show parlamentario", dijo a los periodistas en Daimiel (Ciudad Real) el pasado 23 de febrero.

"Pactar sin rubor con la ultraderecha"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Además de confirmar que se trata de una buena oportunidad para "defender sus políticas", la ministra Montero ha asegurado estar "muy preocupada por la postura del PP" porque lo considera "algo inédito en este país". Ha comparado la situación con el resto de Europa afirmando que en la Unión, en contraposición con lo que pasa en España, "se pone un cordón sanitario a la ultraderecha".

"El PP da por garantizado que en aquellos lugares donde tengan que gobernar con Vox lo harán sin ningún tipo de rubor", ha aseverado, considerando que ese es el motivo por el que no votará en contra, "no vaya ser a que Vox no le siente bien".