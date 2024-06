La gran mentira del 9J: el PSOE no se "mantiene" sino que Sánchez comió a Sumar

Las últimas encuestas dan la victoria al PP de Feijóo y, en segundo puesto, a un Pedro Sánchez que, a costa de perder a votantes moderados del PSOE, se mantiene fagocitando a sus socios.

Una de las conclusiones más repetidas, extraída de los datos que arrojan los sondeos en la recta final de las elecciones europeas, es que el PSOE se "mantiene" o que "recorta distancia" con respecto al PP. Pero esto, sencillamente, es una total incorrección o, peor aún, una gran falacia.

Ciertamente, tal y como venimos analizando en ESdiario, el próximo 9 de junio se elegirá entre Pedro Sánchez o Núñez Feijóo. A pesar de que oficialmente constituyen unos comicios de ámbito europeo -las elecciones al Parlamento Europeo-, el que vote todo el censo electoral, aunque en circunscripción única, permite vislumbrar, de fondo, unas elecciones generales. Se habla, incluso, de una suerte de segunda vuelta electoral en la que el PP quiere certificar la victoria que ya experimentó el pasado 23 de julio y que tanto fortaleció el liderazgo del ahora jefe de la oposición. Y el PSOE aceptó este órdago lanzado por los populares.

Se mantiene Pedro Sánchez y en contra del PSOE

El PSOE no se mantiene, por mucho que se diga. Se mantiene Pedro Sánchez, que no es lo mismo, y, además, a costa, precisamente, del partido que lidera. En detrimento, por consiguiente, del PSOE. No hay más que leer la letra que, tendencialmente , arrojan los últimos sondeos: el PP ganaría el 9J, le sigue el PSOE, mejora Vox -con respecto a las pasadas europeas- y, a partir de ahí, se percibe el descalabro de los socios de Sánchez y el advenimiento de outsiders, como la agrupación de electores de Alvise Pérez.

El líder del PSOE, paradójicamente, no hace más que expulsar a votantes propios e históricos de un PSOE -ya desaparecido- de centroizquierda (recálquese lo de centro)

El análisis es claro y evidente: si el PSOE se mantuviera, Pedro Sánchez ganaría por mayoría absolutísima. Pero no será, sin duda, el caso. El presidente del Gobierno se mantiene al haber escorado su mensaje -y sus políticas- a la izquierda y, consecuentemente, fagocitar a Podemos, a Sumar y, se aprecia también este transvase en los sondeos, a una parte de ERC. Por su parte, el electorado del PSOE lejos de "mantenerse" se deshace por el centro: serán muchos los socialistas moderados descontentos con Sánchez que o bien no irán a votar el 9J o bien votarán a Feijóo. El líder del PSOE, paradójicamente, no hace más que expulsar a votantes propios e históricos de un PSOE -ya desaparecido- de centroizquierda (recálquese lo de centro).

"El PSOE fagocita a Sumar y eso es lo que le permite aguantar tan con tanto tirón. En Cataluña está también fuerte, y se va a comer parte del voto de Ahora Repúblicas (ERC/BNG/BILDU -este efecto no se replica sin embargo en País Vasco y Galicia, donde la gente sí vota BNG y Bildu-)", explica a ESdiario una solvente fuente de una demoscópica. Además, destaca la misma fuente, "Alvise entraría pero sin resentir al PP, aunque tampoco penalizaría de manera muy fuerte a Vox".

El PP, el partido "moderado que crece por el centro"

Los de Feijóo, por su parte, aseveran a ESdiario fuentes solventes de la dirección nacional, "salimos a ganar mientras el PSOE parece que solo aspira a empatar o a perder por poco". "Nosotros aspiramos a convertir en mayoría electoral la mayoría social que ya reprueba a este Gobierno", inciden las mismas fuentes del PP.

En otras palabras, "el PSOE está expulsando voto del centro y se lo envía al PP", celebran desde el número trece de la calle de Génova. "El PSOE se nutre de los extremos y de los nacionalistas, fagocita a los partidos más a su izquierda al comprarles su discurso y mimetizarse con ellos", se escucha por los pasillos de la sede nacional de los populares. "Mientras tanto, el PP es el partido moderado que sigue creciendo por el centro", subrayan a este periódico.

"Actualmente el PP tiene previsión de ganar y crecer respecto al porcentaje obtenido en las generales, pero no se está creciendo a costa de Vox en ningún sentido. No se hizo en las gallegas, vascas ni catalanas, y el grueso de votantes que nutren al PP son personas que salen de la abstención (algunos que son socialistas descontentos) y ex votantes de Ciudadanos", concluyen a ESdiario las mismas destacadas fuentes consultadas.