Rebelión contra el ministerio de Cultura: de Madrid a Page o el mundo del toro

Ernest Urtasun anuncia la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia y provoca una tormenta hasta en barones del PSOE. Presidentes anuncian nuevos premios y aficionados acciones legales

La tauromaquia siempre en la encrucijada. El Ministerio de Cultura pretende eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, tras anunciar que no convocará el galardón para 2024 e inicia los trámites administrativos para su anulación definitiva. En un comunicado, afirma que "teniendo que ser los Premios Nacionales fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad y, dado que la nueva realidad social y cultural en España, donde la preocupación por el bienestar animal ha ido aumentando mientras que, por el contrario, la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9% de la población, es oportuna una nueva revisión de los mismos".

El ministro Ernest Urtasun, de Sumar, ha mostrado en numerosas ocasiones su posición contraria al Arte de Cúchares y en contra el maltrato animal. "Hay una mayoría de españoles que no comparte el maltrato animal", dice cada vez que tiene ocasión. Desde que llegó al ministerio ha ninguneado a la tauromaquia y no la ha otorgado ninguna de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023, las únicas que ha propuesto hasta el momento.

El ministro ha olvidado que la tauromaquia está protegida por la ley 18/2013, que señala que todos los poderes públicos tienen la obligación de fomentar, proteger y difundir la tauromaquia en todas sus expresiones.

El flamante Premio Nacional de Tauromaquia, Julián López Escobar, cuando todavía era casi un niño, El Juli, y tomó la alternativa en Nîmes.

El Premio Nacional de Tauromaquia se creó en 2011 para añadirlo a los que ya se daban en Bellas Artes, Teatro, Música u otras disciplinas artísticas. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso reconocer la tauromaquia como una "disciplina artística" y creó el premio a la vez que traspasaba las competencias del Ministerio de Interior al de Cultura.

El galardón se ha entregado desde 2013 como reconocimiento de los "méritos extraordinarios de un profesional del toreo, en todas sus diferentes manifestaciones". El premio se entregó por primera vez al torero sanluqueño Paco Ojeda, mientras que el último premiado el pasado año fue Julián López El Juli.

Reacciones políticas: espectáculo bochornoso

Minutos después de conocerse la decisión ministerial, Emiliano García-Page ha anunciado la creación de un Premio de Tauromaquia en Castilla-La Mancha. "Tras conocerse la noticia, quiero anunciar que vamos a contactar con el sector taurino para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia", señala el presidente manchego en X. "Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional", añade.

Mientras, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado "monumental error" y "espectáculo bochornoso" la actuación del Ministerio de Cultura. Sanz ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "dé la espalda a un pilar histórico de la cultura" española, así como a un "pilar económico muy importante del que viven muchísimas familias" tanto en el campo como en el turismo. "Los toros son cultura, turismo y economía", ha abundado el consejero. Para Sanz, el Gobierno de Pedro Sánchez está "obsesionado con dividir" a los españoles, ahora con la tauromaquia.

La delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha rechazado la decisión del ministerio que dirige Ernest Urtasun por la que acaba con el premio nacional de tauromaquia y ha afirmado que "Lorca, Picasso, Chávez Nogales o Enrique Tierno Galván hoy estarían estarían muy disgustados".

Reacciones del mundo del toro

El Presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín, cree que el ministro Urtasun "no está cumpliendo sus obligaciones" como cargo público y lo está ejerciendo de manera discriminatoria contra la tauromaquia "por motivos ideológicos". La Fundación, ha anunciado Victorino, estudiará tomar medidas legales ante la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia. "Si no le gustan es respetable, pero el ministro no está ahí para hacer lo que le gusta, sino para gobernar para todos los españoles", ha señalado el ganadero.

La Federación de Peñas de 'Bous al Carrer' de la Comunitat Valenciana fue la primera en dar un paso al frente ante la decisión del ministro Ernest Urtasun y anunciaron que tomarán medidas legales contra él si el Ministerio confirma la eliminación de este premio. A través de un escueto comunicado tramitado como muy urgente, el responsable de la Federación, Germán Zaragoza, reconoce que estudia medidas judiciales contra el Ministro de Cultura "si se confirma en resolución ministerial eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia".