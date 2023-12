Puyazo de Page a Sánchez por la "mentirijilla" que esconde el pacto de Pamplona

Mucha crítica pero cero consecuencias. El presidente de Castilla La Mancha vuelve a cargar contras las decisiones de Sánchez pero luego las apoya y es cómplice votando a favor de ellas.

Si hay una frase que comparten y tienen en común Emiliano García-Page y Pedro Sánchez es la de que el poder y el puesto están por encima de todo. En el caso del presidente del Gobierno es obvio y lo vemos a cada día que pasa: la Moncloa está por encima de valores personales y conceptos democráticos y por ello no duda en pactar con delincuentes condenados por la justicia ni con herederos de la banda terrorista ETA. En el caso del máximo dirigente de Castilla La Mancha, su puesto como barón socialista y en el partido está por encima de sus valores e ideas.

Es por ello que Page son todo palabras y cero decisiones consecuentes con las mismas. Lleva tiempo criticando a su formación por sus movimientos a nivel nacional pero mejor que dimitir y buscarse la vida más allá del PSOE -como sí que hizo su hermano gemelo ante el camino ha tomado Sánchez- es alzar la voz cuando está lejos de su jefe y seguir la corriente cuando llegan los momentos importantes.

Es ahí cuando, a pesar de que le hierve la sangre con los pactos con independentistas catalanes o con “asesinos de ETA” -tal y como él mismo los llamó, afirmando que no iba con ellos ni a la vuelta de la esquina-, se convierte en cómplice votando a favor de los mismos solo para no perder el puesto. Saca los pies del tiesto pero en el momento de la verdad vuelve rápidamente a su sitio.

"Bailar al son de Puigdemont no puede traer nada bueno"

"Bailar al son de Puigdemont no puede traer nada bueno"

Page: "Me duele ver la cantidad de cosas que le toca hacer al Gobierno porque no le queda más remedio. Me molesta. Bailar al son y a los caprichos de Puigdemont, sinceramente, no puede traer nada bueno, para nadie"

Este viernes ha vuelto a protagonizar este tipo de episodios, en los que se muestra como el gran revolucionario dentro del PSOE e intenta hacer ver que está en contra de lo que hace Sánchez, pero después le apoyará. En esta ocasión, ha hablado de las dos noticias de la semana y que precisamente tienen que ver con Bildu y Junts: el pacto de los socialistas con los de Arnaldo Otegi en Navarra para conseguir Pamplona y la reunión de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont.

Del primer asunto, ha asegurado que “más allá del pacto, lo que me molesta es que la inmensa mayoría de los españoles piensan que estaba previsto de antemano y lo que ha habido por medio es una mentirijilla”. Del segundo ha afirmado que le duele ver al Gobierno "bailar al son" de los "caprichos" de Puigdemont. Le duele la cantidad de cosas que le toca hacer al Gobierno central "no porque le guste, sino porque no le queda más remedio".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la nueva delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Declaraciones que ha realizado Page durante la toma de posesión de Milagros Tolón como delegada del Gobierno en la región, una de sus grandes protegidas. Más y más palabras que si el presidente castellano manchego fuera consecuente con las mismas tendrían sentido. Sin embargo, no lo tendrán y se aferrará al cargo para que no le llamen tránsfuga y sobre todo para no perder el sillón que lleva ocupando desde 2015.