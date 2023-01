Los candidatos a dirigir Cs empiezan con traspiés y plantones sonados la carrera

El alcalde de Badajoz se niega a recibir a Edmundo Bal y el coordinador extremeño ni acude… Mientras los pro Arrimadas pinchan en Alicante con desprecio de la vicealcaldesa incluido

Los candidatos a dirigir Ciudadanos, el diputado Edmundo Bal por un lado, y la candidatura Renace tu partido de los afines a Inés Arrimadas encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez, por otro, han iniciado su camino para convencer a los militantes que votan en las primarias del 9 de enero y hacerse con las riendas de la formación. Sin embargo, ni unos ni otros comienzan con buen pie y en los primeros sitios visitados se han encontrado con plantones y pinchazos sonados.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que alcanzó este puesto como candidato de Ciudadanos tras un pacto con el PP, ha rechazado recibir a Edmundo Bal, de visita por tierras extremeñas donde inicia su recorrido por España para pedir el apoyo de los militantes naranjas, porque considera que “no procede” al tratrarse “de un acto de partido”.

Se da la circunstancia que Ignacio Gragera confirmó hace unos días que será candidato del PP, por lo que no continuará en Ciudadanos, pero las palabras del alcalde de Badajoz han sentado muy mal al equipo de Edmundo Bal, que le ha atacado y éste mismo ha tachado de “corrupción” su actitud de irse al PP sin dejar el acta y sus cargos.

No es el único plantón que ha tenido Edmundo Bal, ya que tampoco ha hecho acto de presencia coordinador regional de Ciudadanos en Extremadura y portavoz en la Asamblea regional, David Salazar, que no ha esgrimido motivos de su ausencia. Eso sí, en este caso, Edmundo Bal no ha optado por el ataque, sino que lo ha calificado de “persona valiosa” y ha agradecido que no se vaya del partido como ha hecho el alcalde de Badajoz.

Edmundo Bal por cierto ha contestado a Begoña Villacís y aquellos que le acusan de querer pactar con Pedro Sánchez o ser un sanchista recordando que a él le purgaron como abogado de Estado por el procés y que Sánchez "trató de arruinarme la vida por no engañar a los españoles". Eso sí, ha vuelto a insistir en que Ciudadanos debe ser un partido que pueda pactar a ambos lados, con PP y PSOE, y no sólo a la derecha.

Pinchazo de los pro Arrimadas en Alicante

La otra candidatura, Renace tu partido, bendecida por Inés Arrimadas, hace su parada en la Comunidad Valenciana, donde en una primera visita a Alicante ha reunido a muy pocos afiliados de Ciudadanos -según las fuentes consultadas, sólo había tres militantes de Alicante ciudad y algunos del resto de la provincia-.

La candidata de los pro Arrimadas, Patricia Guasp, ha sido recibida por el concejal de Urbanismo de Alicante, Adrián Santos, y sin embargo ha tenido el plantón de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, que según las fuentes consultadas estaba en el consistorio pero no ha bajado a saludar, síntoma del clima que se vive e la formación naranja.

Patricia Guasp, por cierto, ha rechazado ir en coalición con "ninguno de los bloques ideológicos" en algunos municipios, a pesar del ofrecimiento del PP de una candidatura única entre ambos partidos en Sant Joan d'Alacant para las elecciones de mayo. Unas declaraciones que ponen en riesgo los planes de muchas direcciones de Cs en municipios de Alicante que buscan un entendimiento con el PP en las listas.