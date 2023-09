Ayuso reta a Sánchez a que convoque elecciones y no mienta

"Le pido que sea un hombre valiente, que le diga a los españoles lo que pretende hacer en relación a sus pactos con los independentistas para que las urnas digan si eso es lo que quieren"

Un imposible. Eso es lo que le ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien le ha retado a que convoque elecciones generales y se presente siendo "sincero" sobre sus pactos con los independentistas.

El negocio del independentismo y del nacionalismo se acaba cuando se les corte el grifo.



Y no somos “territorios”, somos “regiones” o “comunidades autónomas”. pic.twitter.com/g9yU9kVmzL — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 17, 2023

"Le pido que sea un hombre valiente, de palabra, que le diga a los españoles lo que pretende hacer. Que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles si eso es lo que ellos quieren. Porque, probablemente, no sea así", ha subrayado en su intervención en un acto celebrado en El Escorial.

Le pido que cumpla su palabra por una vez en su vida política y enarbole el proyecto que él mismo encabeza desde julio. Vayamos a elecciones

La presidenta madrileña argumenta que nadie ha "informado ni consultado" a los españoles en ese sentido, por lo que se debería hacer si es lo que pretende hacer Sánchez. Por ello, reitera que Sánchez debería acudir a las urnas teniendo "palabra por una vez en su vida política enarbole el proyecto que encabeza desde julio. Vayamos a elecciones", ha remachado.

La presidenta autonómica ha afirmado, además, que la hipotética amnistía sería ilegal y ha deslizado que también lo es la forma en la que se ha tramitado en el Congreso la habilitación en la Cámara Baja del uso de las lenguas cooficiales, a las que ha vuelto a definir como un "tesoro" de los españoles.

Considera que esta decisión es una forma de "romper la convivencia" ya que a los parlamentos "se va a hablar y se va a legislar" y no se puede con un pinganillo porque se pierden "matices del debate político". "¿No ven que esto es una tomadura de pelo absoluta, que no quieren que haya convivencia?", ha cuestionado Ayuso.

Se está hablando de divisiones o tensiones territoriales como si estos tuvieran derechos, cuando es la gente la que los tiene. La tensión territorial es: "Dame más dinero"

Asimismo, ha criticado que se esté hablando de divisiones o tensiones territoriales, como si "los territorios tuvieran derechos en lugar de la gente. La tensión territorial es dame más dinero. ¿Mi respuesta? No", ha remarcado Ayuso. Por último, Ayuso considera que esos planteamientos proceden y son "alimentados por los que odian lo que une y da sentido a nuestro país. Odian la Transición, la Corona, la Constitución y, por supuesto, Madrid".