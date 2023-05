Prueba la mejor Pizza napolitana de Madrid gratis

Baldoria, la mejor apertura pizzera de Europa, quiere celebrar con los madrileños el triunfo del Napolés en la Serie A italiana de fútbol invitando a una porción el viernes en su local.

Baldoria, restaurante de referencia de la cocina napolitana, se suma a la jarana futbolera que desde hace semanas vive Nápoles, tras conseguir el ansiado scudetto —título liguero— y prepara una sorpresa para los hinchas que viven en Madrid. Este viernes 2 de junio, de 18.00 a 20.00 h, el local invitará a pizza a todo aquel que se acerque hasta la madrileña calle José Ortega y Gasset, 100, y quiera vivir en primera persona qué significa para un napolitano esta victoria.

Esta celebración comenzará en el interior de Baldoria, donde todos los curiosos podrán ver en vivo y en directo cómo el pizzaiolo de la casa crea estos bocados italianos en el horno Accunto, traído directamente desde Nápoles y el más tradicional para hacer pizza —plato estrella del local—. Sin embargo, no ofrecerá una pizza cualquiera, sino la genuina pizza portafoglio, emblema de la comida callejera de la ciudad, en su versión más auténtica: la margarita —con salsa de tomate, queso mozzarella, un chorro de aceite de oliva y unas hojas de albahaca—.

La pizza portafoglio es una evolución natural de la tradicional napolitana, con una masa esponjosa y elástica que permite que se pueda doblar en cuartos, por lo que resulta fácil de tomar por la calle y perfecta para los que no tienen tiempo de sentarse a la mesa. Los invitados podrán disfrutar de las pizzas portafoglio por las calles de Madrid o bien sentarse en la terraza del local, donde además se les ofrecerá bebida fresca para impregnarse del auténtico spirito napoletano.

Han tenido que pasar 33 años para que el Nápoles, entrenado por Luciano Spalletti, se haya podido quitar la espinita que tenía clavada al proclamarse como nuevo campeón de Italia; los partenopeos —nombre que recibe el equipo— no conseguían este título desde 1990, cuando Diego Maradona jugaba en el club. Desde la proclamación, la alegría llena las calles de la localidad italiana y ese sentimiento de orgullo lo tiene todo napolitano que se precie, aunque esté a miles de kilómetros de su tierra.

Esto es lo que le ocurre a Ciro Cristino, napolitano de pro al frente de este restaurante, que no ha querido perder la oportunidad de rendirle su particular homenaje al equipo. «El pueblo napolitano se merecía esta victoria; no es solo una celebración futbolística. Nápoles está siempre sometido a una doble controversia: la de sus gentes alegres frente al oscuro pasado de la mafia. Sin embargo, esta victoria unifica a toda la ciudad en torno a un único sentimiento: el de poner en valor nuestra tierra, aquella que nos vio nacer y a la que tanto añoramos cuando emigramos», explica Ciro.

Autenticidad premiada

Baldoria es uno de los comedores indispensables del circuito de italianos de la capital y restaurante de referencia para disfrutar de la auténtica pizza napolitana. Es con este plato estrella con el que ha conquistado el Viejo Continente al proclamarse como una de las 50 mejores pizzerías de Europa en el prestigioso ranking ‘50 Top Pizza Europa 2023’, una clasificación de la guía italiana '50 Top Pizza', que cada año reconoce a los mejores establecimientos especializados en la archiconocida receta transalpina en diferentes categorías.

Baldoria se coloca directamente en la 13.a posición, un puesto por el cual ha conseguido el premio ‘New Entry of the Year 2023’ por ser la entrada más fuerte de esta edición y se proclama como la mejor apertura de Europa: en poco más de seis meses desde que abriese sus puertas ha conquistado a todos los amantes de esta receta y a los paladares más expertos. Con esta distinción, además, el restaurante se alza como la segunda mejor pizzería de Madrid.

Con el significado de jarana en español, Baldoria es el primer proyecto que lleva a cabo Ciro Cristiano tras su exitosa carrera como chef ejecutivo del Grupo Big Mamma. Su Nápoles natal, su historia, su cultura y sus gentes han forjado la forma que tiene de entender la experiencia que vive el comensal cuando se sienta a la mesa de un restaurante.

Simone Attolini está al frente del equipo de cocina de Baldoria, que lleva a cabo una propuesta culinaria 100 % artesanal con elaboraciones tradicionales marcadas por giros de autor. Las pizzas, las pastas caseras y los platos para compartir conforman la carta, que va cambiando en función de la temporada y del mercado. El disfrute está asegurado no solo en torno a la mesa, sino que también se completa con la incorporación de breves piezas musicales en directo, un DJ los fines de semana y un servicio de sala que engrandece aún más el ambiente festivo del local.