Los platos favoritos de las estrellas míticas de Hollywood

Todos tenemos un plato por el que sentimos una debilidad especial. Los grandes del Hollywood clásico, también...y en general, eran mucho menos sofisticados de lo que podríamos pensar

Espaguetis, pizza, hamburguesas, pollo asado… Parecen las opciones de un menú infantil de cualquier restaurante, pero, en realidad son los caprichos gastronómicos de personas que fueron el centro de atención del mundo en la época dorada del cine. Quizá esas grandes estrellas querían alimentar al niño que llevaban dentro, o, simplemente, el glamour y el lujo que los rodeaban, sólo eran algo “de cara a la galería” y en la mesa eran como los demás... Repasamos los 13 platos favoritos de algunas de las estrellas de Hollywood más famosas de su época.

1 MARILYN MONROE (LASAÑA)

Todos sabemos que la vida personal de Marilyn Monroe estuvo plagada de desgracias y episodios amargos, porque, a pesar de ser un icono sexual de su época, en el fondo, era una mujer sencilla que sólo buscaba que la quisieran. Quizá la comida sencilla le servía para alejarse de ese ambiente artificial en el que todos buscaban a Marilyn y le hacía reencontrarse con Norma Jean. El caso es que sentía debilidad por la cocina italiana, especialmente por la lasaña, aunque no soportaba el ajo entero ni las aceitunas negras. En una entrevista, contó que, cada mañana, desayunaba un vaso de leche caliente con dos huevos crudos batidos, y que, tanto la comida, como la cena, solía ser a base de carne a la parrilla y una guarnición de verdura. En cuanto a dulces, le encantaban los “sundaes”, que solía tomar después de sus clases de interpretación cuando estaba empezando.

2 MARLON BRANDO (HAMBURGUESAS)

El controvertido actor, que, entre otros papeles encarnó al “padrino” Vito Corleone, era, según contaban quienes lo rodeaban, bastante glotón (su segunda mujer llegó a poner, incluso, un candado en la nevera). Una cena habitual consistía en un par de filetes con patatas, dos tartas de manzana, y un litro de leche, y, si comía perritos calientes, podía tomarse hasta 6 seguidos. También era adicto a la mantequilla de cacahuete y a las tortitas con sirope, pero, si tenía que elegir, optaba por una buena hamburguesa con queso y patatas fritas.

3 ELISABETH TAYLOR Y AVA GARDNER (POLLO FRITO)

No es ningún secreto que Elisabeth Taylor era una “comedora emocional”. Ella misma confesó este problema en sus memorias, que la llevó en varias ocasiones a la clínica Betty Ford y se le atribuye esta frase: “una buena comida está a la altura de una obra de arte”. Cuando era joven solía desayunar en una cafetería llamada Tipps, un par de huevos fritos, hash browns (una especie de tortitas de patata) y tortitas con sirope de arce, aunque con los años, tuvo que acostumbrarse a empezar el día con fruta y tostadas integrales y hacer una dieta que se saltaba una vez a la semana con “pollo frito, puré de patatas, alubias, maíz, y tarta de chocolate. El pollo frito era también la comida preferida de otra gran dama del cine: Ava Gardner. El “animal más bello del mundo” era también fan de la tarta de coco, que acompañaba muchas veces con champagne.

4 SOFÍA LOREN (SPAGHETTI)

Sofía Loren fue, y es, una mujer de “rompe y rasga”, que siempre ha llevado su origen italiano por bandera, y que, no sólo come, sino que cocina, promociona y escribe sobre los platos más emblemáticos de su gastronomía. Aunque decía que prefería comer pasta y beber vino antes de tener una “talla cero”, su envidiable genética (y alguna ayudita en quirófano) le han hecho llegar a los casi 90 años con una figura que para sí quisiera más de una treintañera. Los espaguetis, por cierto, eran también el plato preferido de otra actriz célebre por su cuerpo esbelto: Audrey Herpburn, asé que ¿quién sabe?, quizá la pasta no engorde tanto como dicen…

5 GARY COOPER (TORTITAS CON CREMA AGRIA Y MERMELADA)

Ganador del Oscar a mejor actor en dos ocasiones, Gary Cooper, era un hombre tranquilo y de buen carácter, y, aunque no era en absoluto propenso a los excesos, se sabe que disfrutaba de la comida italiana y los buenos vinos. En alguna entrevista en la que habló de sus gustos en la mesa salieron a relucir platos como las costillas de cerdo con chucrut y puré de manzana, el soufflé de queso y los pancakes con crema agria y mermelada que le preparaba su cocinera, una danesa llamada Lilly.

6 INGRID BERGMAN (HELADO CON CHOCOLATE CALIENTE)

A pesar de su aspecto frágil, la actriz de origen sueco, tenía un gran apetito y no se privaba de ningún capricho, especialmente de los helados. Podía comer hasta 4 al día, y, siempre que podía, los acompañaba de chocolate caliente. Se cuenta que acudía a cenar con frecuencia a casa de Alfred Hitchcock, y que adoraba los platos que cocinaba Alma, la mujer del director con quien tantas veces trabajó. Probablemente, las comidas compartidas fueron uno de los motivos que afianzaron su amistad y su buena relación profesional (algo que no era habitual en Hitchcock).

7 CARY GRANT (POLLO A LA BARBACOA)

El protagonista de películas inolvidables como “La fiera de mi niña”, “Historias de Filadelfia”, o “Con la muerte en los talones” fue un ejemplo de elegancia y saber estar, aunque también tenía fama de tacaño y de no ser muy aficionado a los lujos. Quizá por eso, su comida favorita (cuya receta proporcionó para el libro “Qué comen los actores cuando comen”) era el pollo a la barbacoa: un plato simple al alcance de cualquier bolsillo y cualquier cocinero.

8 GRACE KELLY (SÁNDWICH DE MANTEQUILLA DE CACAHUETE)

Grace Kelly es, quizá, el mejor ejemplo de que las personas más sofisticadas pueden tener “placeres culpables” de lo más simplón. Quien llegara a ser princesa de Mónaco, y reina del “papel couché” cuidaba mucho su alimentación, basada en abundantes verduras y carnes y pescados a la plancha, y evitaba los platos con demasiadas grasas o azúcares. Sin embargo, no podía resistirse a algo que probablemente le recordaba a su infancia en Estados Unidos: el sándwich de mantequilla de cacahuete.

9 JAMES DEAN (PIZZA)

Aunque James Dean murió con apenas 24 años, forma parte de la historia del cine gracias a sus papeles en “Al este del edén”, “Rebelde sin causa” y Gigante” y es uno de los iconos más reconocibles de Hollywood. Quizá por eso, se conocen muy bien sus gustos, también culinarios. De hecho, hay incluso un libro (“Recetas para rebeldes”, escrito por Greg Swenson), en el que se recogen las recetas favoritas del actor: desde la ensalada de banana que le preparaba su tía Ortense, a las de los platos que solía comer en sus restaurantes favoritos, como la pizza del Villa Capri, a las afueras de Hollywood. De hecho, la leyenda cuenta que esta fue su última comida.

10 FRANK SINATRA (ALMEJAS)

Haciendo honor a sus raíces italianas, “la voz” fue un gran aficionado a la comida (y a la bebida), y, aunque entre sus platos favoritos estaban algunos de los más famosos de la cocina transalpina, también le encantaban otros menos conocidos, como las “almejas Posillipo” (almejas cocinadas con tomate), que comía cada vez que acudía al restaurante Patsy´s de Nueva York. Aviso para mitómanos: el local continúa abierto (aunque ya no aparece en la carta el plato preferido de Sinatra).

11 JOAN CRAWFORD (HÍGADO DE TERNERA)

La gran Joan Crawford demuestra que no todas las estrellas de cine tenían “gustos infantiles” a la hora de comer. El plato preferido de la protagonista de “Johnny Guitar” era, ni más ni menos, que un combinado a base de hígado de ternera salteado con bacon y ensalada de espinacas, que Crawford “bajaba” a base de vodka.

12 JUDY GARLAND (PASTEL DE RIÑONES)

Otro ejemplo de que no todo va a ser pasta y pollo en Hollywood nos lo ofrece Judy Garland, famosa por su maravillosa voz (que afortunadamente heredó su hija Liza Minelli), y por su inolvidable papel en “El mago de OZ”. El plato favorito de la estrella era el “steak & kidney pie” una especie de empanada rellena de un denso guiso de carne y riñones de ternera, más típico del Reino Unido que del estado americano de Minnesota en donde nació.

13 ROBERT REDFORD (crema de langosta)

Uno de los galanes con más seguidoras de la historia del cine es, sin duda, Robert Redford. El actor, director, y fundador del Festival de cine Sundance, sabe sin duda disfrutar de la vida, y, aunque se cuida, no renuncia a algún capricho, de vez en cuando. Según Redford “la comida saludable puede ser buena para la conciencia, pero las Oreos saben muchísimo mejor". Además de las populares galletas, el actor es aficionado a la carne a la parrilla y a la crema de langosta.