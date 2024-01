Este es el sector en el que más gastan los españoles al comprar online

Aumentan las compras online de productos relacionados con el automóvil, con un 30% de menciones y un crecimiento de 4 puntos respecto a 2022, llegando a los 1.491 euros de gasto medio

El gasto medio de los españoles en las compras realizadas en internet ha aumentado un 10% respecto al año anterior, alcanzando una cifra media de 3.476€ de gasto. Son datos del estudio eCommerce 2023 del Observatorio Cetelem, publicado el pasado mes de diciembre. Si segmentamos por edades, son los internautas con edades entre los 35 y 44 años los que declaran un mayor gasto que asciende a los 3.798€ (un 9% más que la media). Así, vemos cómo continua una tendencia alcista en el eCommerce en España, ya que en 2022 este experimentó un incremento del 35,5% respecto a 2021.

Según el Observatorio Cetelem, unidad de estudios de BNP Paribas Personal Finance, el gasto medio ha aumentado en todas las categorías analizadas. Se observan crecimientos en todos los gastos realizados excepto en las compras de productos relacionados con el coche (-4%) y para bebés (-3%).

Los mayores desembolsos se han dado en las compras de accesorios de coche (1.491€, -4% vs 2022), en sistemas de eficiencia energética (1.490€, +34% vs 2022), en alimentación (953€, +15% vs 2022) y en viajes (852€, +9%). Es importante destacar el crecimiento en las compras online de productos relacionados con el automóvil, con un 30% de menciones y un crecimiento de 4 puntos respecto a 2022.

Crece notablemente el número de consumidores que acuden a las redes sociales para informarse antes de realizar sus compras. Se observa un brusco descenso de los que optan por ir a las tiendas físicas.

Las fuentes de información en la compra online

Las webs de las propias marcas continúan siendo la fuente de información más utilizada antes de realizar la compra online. Así lo manifiestan un 60% de los encuestados, con un crecimiento de 3 puntos respecto a 2022. De estos, destacan por encima de la media aquellos consumidores mayores de 45 años, con un 68% de menciones. Las consultas previas a amigos o familiares se reafirman en la segunda posición con un 48% de menciones, pero mostrando un ligero descenso de 2 puntos respecto al año anterior. Los consumidores más jóvenes entre los 18 y 24 años destacan 9 puntos por encima de la media, con un 57% de menciones.

Es importante destacar el fuerte descenso de 37 puntos porcentuales en el porcentaje de consumidores que antes de realizar sus compras online acuden a la tienda física para ver los productos. Las redes sociales toman más importancia como fuente de información previa a la compra, con un 42% de menciones y un crecimiento de 14 puntos respecto a 2022. En este sentido, son los consumidores mayores de 45 años los que destacan por encima de la media con un 45% de las menciones.