Financial Times: viva la amnistía y foro con Calviño y contratistas del Gobierno

El diario británico defendió la apuesta sanchista sin conocer el texto y al día siguiente realizó un evento con Calviño y patrocinadores vinculados al Ejecutivo



6 de noviembre de 2023, Financial Times (FT) apoya la amnistía de Sánchez a los indepes. La brigada mediática sanchista aplaude que un medio independiente y de prestigio respalde tal medida. Opina sin conocer su texto, argumento con el que los voceros monclovitas descalificaban todas las críticas. FT será prestigioso, pero no tan ajeno al gobierno español.

Financial Times calca el argumentario sanchista: “la amnistía para los secesionistas catalanes es una apuesta que vale la pena”.

Al día siguiente, Nadia Calviño, participa en el Tech & Politics Forum 2023, organizado por FT y financiado por contratistas del Gobierno. No asiste ningún otro ministro europeo. El resto son miembros de la Comisión Europea o ceos de empresas, incluidas las patrocinadoras.

¿Quién financia tal evento del diario británico? Qualcomm, por ejemplo. Enero de 2023. Sánchez se reúne con el ceo de Qualcomm, como ya hiciera en 2022. Sánchez ofrece hasta 12.000 millones para atraer inversores de semiconductores.

La prensa acredita el maridaje. “Sánchez pone alfombra roja a Intel y Qualcomm”. “El gigante tecnológico estadounidense Qualcomm abrirá en España un centro de desarrollo de realidad extendida (XR Lab)”. Su ceo admite tal nexo: “Colaboramos con Sánchez para atraer fábricas de chips a España”.

Sá

Sánchez en Davos con el CEO de Qualcomm.

Otro sponsor del evento del Financial donde Calviño rutila es Prysmian. Adif la contrata por 400.000 euros en junio pasado para compra de fibra óptica. Un mes antes le adjudica un millón de euros para igual fin.

Y el gran copatrocinador, ETNO (asociación de operadores telefónicos europeos), engloba firmas con contratos y licencias del gobierno sanchista. Algunas han compartido negocios del kit digital de Economía con la exempresa del marido de Calviño. O esperan luz verde para inversiones saudíes.

Cada noticia de FT sobre España es un bofetón al PP. “El líder de la oposición española ataca a Sánchez por la discutida amnistía catalana”. “Sánchez logra una victoria táctica en la disputa postelectoral en España”

Gratitudes aparte, el apoyo a la amnistía no es una excepción prosanchista del Financial. En junio pasado proclama que Calviño sería "una rival formidable" en la carrera por la presidencia del BEI”. En agosto lo reitera: “España respalda a Calviño para gobernar el banco europeo”.

Donde titula España quiere decir Sánchez: “Calviño fue propuesta por el gobierno en funciones del primer ministro en funciones, Pedro Sánchez”.

La piropea: “Ha sido ministra de Economía de España durante los últimos cinco años y viceprimera ministra desde 2020, ayudando a guiar al país a través de la pandemia y gestionando algunos de los 164.000 millones de euros en fondos de recuperación de la UE que la cuarta economía más grande de la eurozona debe recibir”.

Calviño, con otros ponentes del foro del Financial Times.

Y vuelve a traducir España por Sánchez: “España está ansiosa por tener por primera vez a uno de sus propios ciudadanos al frente de la institución con sede en Luxemburgo”. No se habla de otra cosa en los bares. ¿Ha habido un referéndum sobre Calviño y no nos hemos enterado?

"Bofetones" al PP

Cada noticia de FT sobre España es un bofetón al PP. “El líder de la oposición española ataca a Sánchez por la discutida amnistía catalana”. “Sánchez logra una victoria táctica en la disputa postelectoral en España”. “El líder de la oposición española no logra formar un gobierno”...

No aclara por qué el ganador no forma gobierno y el perdedor sí. Frankenstein no tiene traducción.

Ahora FT calca el argumentario sanchista: “la amnistía para los secesionistas catalanes es una apuesta que vale la pena”.

“Sánchez no seguiría este camino si su puesto no estuviera en juego. Ésta es una política conveniente. Sin embargo, también es la adecuada para Cataluña y para España. Las profundas fracturas políticas y sociales creadas en torno a la cuestión de la independencia nunca se resolverán únicamente mediante las acciones de los fiscales y los tribunales. Requieren diálogo político y debate democrático”.

Ni PRISA lo superaría. Y cree muerta la unilateralidad aunque ya se agitan nuevas consultas.

FT apunta que en España ha habido varias amnistías. Y sólo ha habido una en democracia, 1977, y bajo legislación franquista. “España ha introducido amnistías antes y el caso de interés público aquí es convincente.

La grandilocuencia de la oposición sobre la traición no ayuda en nada a aliviar las tensiones dentro de Cataluña o entre ésta y el resto de España. También es un callejón sin salida político para el PP si sólo coincide con la extrema derecha”.

FT clona Moncloa. No ve embudo que Sánchez sólo coincida con la ultraizquierda o indepes. Y oculta que no sólo la derecha ataca la amnistía. FT ignora a González, Guerra, Page...

“El líder español se está arriesgando mucho con su oferta de amnistía. Puigdemont podría incumplir un acuerdo más adelante. Es casi seguro que será impugnado en los tribunales. Pero es una apuesta que vale la pena hacer, aunque no sea enteramente por las razones correctas”.

FT oculta que se quiere amnistiar hechos terroristas (hoy ya se sabe el truco: anticiparse a la sentencia firme). Pero es menos comprensivo con su legado violento. “El Sinn Féin no ha superado su pasado para convertirse en un partido típico”. Esto publica en 2017. El IRA abandona el terrorismo en 1994.