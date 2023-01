La agencia de azafatas veta a las mayores de 30 años pero admite pilotos con 62

Meccti, acusada de desnudar entrevistadas, exige requisitos según sexo: ellas deben llevar las uñas con manicura, y ellos, limpias

Meccti, que niega desnudar a entrevistadas, no sólo publica posados eróticos de azafatas en sus redes como ha destapado esdiario (hoy aportamos un segundo vídeo), practica cribas con distinciones por sexo. Valga un primer ejemplo: las azafatas no pueden superar los 30 años (a veces 27), pero los pilotos son admitidos con 62 años.

Las fotos de azafatas en bikini o lencería de sus cuentas cohabitan con reglas que pintan un mundo menos festivo. Meccti tiene un doble código de vestimenta para sus entrevistas a tenor de su web: ellos deben llevar las uñas limpias; ellas, con manicura.

Meccti llega a especificar que sólo admite mujeres para personal de cabina y de entre 21 y 30 años. A los 31 ya es vieja. A veces baja la horquilla: 18 a 27 años.

Y pintadas del color de su piel o beige. Deben olvidarse de locas sombras de ojos, adaptar el maquillaje al tono de cara, evitar el efecto máscara, intentar que el lápiz de ojos cree un aspecto suave.

A los hombres les basta ir rasurados, con bigote bien recortado, y, en casos, con barba. Ellos deben ir con chaqueta y pantalón. Ellas con chaqueta y falda hasta la rodilla (otra cosa es en redes). La imagen de la azafata de los años 60 mientras se dispara las que conquistan usar pantalón.

Meccti anuncia que admite pilotos con 62 años.

Meccti llega a especificar que sólo admite mujeres para personal de cabina y de entre 21 y 30 años. A los 31 ya es vieja. A veces baja su horquilla: 18 a 27 años. Tras sus castings, la foto sólo presenta seleccionadas, no seleccionados. Sobra que aclare que no admite hombres, como denuncian candidatas españolas. Busca female crew. Y no pueden portar tatuajes en zonas visibles, aunque alguna en sus redes sí lo exhibe.

A los pilotos no les prohíbe tatuajes visibles. Podrían tatuarse en calva o cuello “no molesten al capitán” o “les saluda el capitán Sánchez”. Tampoco les exige medir más de 1,60. A las azafatas, sí.

Con los pilotos es más generosa con la edad, pese a su mayor responsabilidad: los admite con 62 años, el doble que las azafatas. Cuelga posts extraños: “las mujeres piloto no pueden encontrar trabajo”. Lo ilustra con una bella rubia paseando por la playa y en la cabina del piloto. ¿No puede ser piloto por rubia, por bella o porque no sabe combinar avión y playa?

A los pilotos no les prohíbe tatuajes visibles. Podrían tatuarse en calva o cuello “no molesten al capitán” o “les saluda el capitán Sánchez”. Tampoco les exige medir más de 1,60. A las azafatas, sí. Demanda experiencia a los pilotos. Han podido superar filtros previos de altura, pero, por si acaso, no les pide estatura mínima. Si no llegan a los mandos, ya crecerán. Tampoco les reclama nadar 50 metros. Las azafatas sí sufren tal requisito. Ellos pueden ahogarse.

Meccti cuelga un post donde indica que las pilotos no hallan trabajo.

A los pilotos les ofrece cuidado médico gratuito cuando fichen. A ellas, no. ¿Para qué mimar la salud de azafatas a las que exige buena forma física? Frecuentemente ellas deben superar un chequeo médico en el país de la aerolínea (Kuwait, Bahrein...). Como un futbolista. Cristiano y una azafata deben ser testados antes de validar su contrato. Ellos no precisan test médico.

Siguen sin salir las conclusiones del Ministerio de Trabajo sobre las jóvenes que alegan haber sido forzadas a desnudarse, algo que Meccti rechaza. No hace falta comisión rogatoria. Los carteles de reclutamiento en España los anuncia Meccti. Y las normas. El evento es suyo.

Choca un examen médico en el extranjero y no in situ, Madrid o Barcelona, por ejemplo, con la sanidad del trabajador. ¿Cuáles son las garantías en esos países? ¿Qué es excluyente? ¿Cómo recurrir un chequeo abusivo?

Y bajo el halo del striptease denunciado. Machaconamente se les pide “excelente presencia” a ellas, no a ellos. No chirría menos otro requisito de las azafatas: “mantener un alto estándar de conducta pública”. Los pilotos pueden escandalizar como deseen.

Foto recurrente: sólo mujeres fichadas para personal de cabina.

Los pilotos pueden ser antipáticos, feos y desaliñados. No necesitan “agradable personalidad y presencia”, al contrario que ellas. Requisitos de este tipo no sólo han sido exigidos allende los mares, sino en Madrid el 5 y 27 de noviembre de 2022, el 29 de julio de 2018, o en Barcelona el 28 de septiembre de 2022. No alarmaron al Ministerio de Igualdad.

Y siguen sin salir las conclusiones del ministerio de Trabajo sobre las jóvenes que alegan haber sido forzadas a desnudarse, algo que Meccti rechaza. No hace falta comisión rogatoria. Los carteles de reclutamiento en España los anuncia Meccti. Y las normas. El evento es suyo. Basta leer. ESdiario solicitó sin éxito la versión de la empresa sobre sus distintos criterios.