¿Mónica Oltra al Senado? La ex vicepresidenta revela qué quería hacer el PSOE

"A mí me querían enviar al Senado, te lo juro, me lo dijo una compañera de Compromís, que los del PSOE me querían enviar al Senado", así se ha expresado la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en una de sus reaparaciones puntuales, en este caso con motivo de la presentación del libro del senador de Compromís, Carles Mulet. Oltra y Mulet han mostrado su sintonía, y la ex vicepresidenta ha soltado que el senador "lo hace de puta madre y no le podría sustituir porque no lo puedo hacer mejor que él". Carles Mulet le ha devuelto el halago y ha señalado que “es un suicidio acudir a la cita con las urnas cuando el principal referente lo tenemos en casa”, en referencia a Mónica Oltra.