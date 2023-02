La mala educación de la jefa de prensa de la vicealcaldesa del PSOE de Valencia

Algunos responsables de comunicación de la izquierda deberían hacerse mirar que además son cargos institucionales, que para eso todos les pagamos el sueldo con dinero público, y no simples activistas de partido. Una que va de salida de tono en salida de tono es la jefa de prensa del PSOE de Valencia en el Ayuntamiento, Rosa Domínguez, persona de confianza de Sandra Gómez. Rosa Domínguez tuvo un encontronazo cuando se puso a grabar a varios dirigentes del PP saludando a unas personas que no gustan en la izquierda. Rosa Domínguez subió el vídeo a sus redes acusando a María José Catalá y Carlos Mazón de “juntarse con chusma fascista” y “para que luego digan que no son la misma… (acaba la frase)” en referencia a “mierda”. Además, el otro día señalaba que “al PP le joden” las noticias buenas para Valencia o que el ex presidente Aznar es “un tipejo”. Un poco de educación no vendría mal, se puede criticar al oponente sin esos números o esas palabras.