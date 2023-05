Cine, palomitas y nachos

Los jubilados podrán ir al cine una vez por semana por dos euros. ¡Gracias Sánchez! Pero, estando en campaña podría haber sido más generoso y ampliar la oferta con las palomitas y los nachos gratis durante la película. Total, se trata de dinero público que no lo paga nadie. ¿De verdad el presidente cree que los abuelos no preferirían ver a sus nietos e hijos con menores cargas impositivas, hipotecas más bajas y una cesta de la compra más barata que les permita llegar mejor a fin de mes antes que ir al cine? La Moncloa está cada día más lejos de la gente. A.M. BEAUMONT