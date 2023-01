El error más grave del Gobierno con la ley del solo sí es sí, no es haber legislado de forma negligente favoreciendo a violadores. Lo peor es que no rectifican. A lo mejor es que no es un error sino una intención deliberada de reducir las penas. Al fin y al cabo la izquierda nunca ha creido en un Código Penal demasiado severo.

B. LÓPEZ