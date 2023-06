Seis debates. Sánchez pide tener un cara a cara televisado cada semana con Feijóo. Hace años se negaba a debatir solo con el PP puesto que eso no era respetuoso con el multipartidismo. Pero, ya se sabe, con Sánchez estos son mis principios y si no le gustan aquí tengo otros. Lógicamente, el Partido Popular le dice que los actos electorales debe hacerlos con la gente en las calles que no puede pisar sin que le censuren los españoles.

A.M. BEAUMONT