Sánchez, también Juez Supremo

Viendo el desmán que el Tribunal Constitucional acaba de perpetrar para anular la sentencia de la exministra Magdalena Álvarez por el fraude de los ERE, corrigiendo entre otros a los jueces del Tribunal Supremo y diciéndoles que no saben lo que es el delito de prevaricación, podemos hacernos una idea de hasta dónde están dispuestos a enfangarse los siete miembros “progresistas” del Alto Tribunal, con Cándido Conde-Pumpido al frente, por agradar a Pedro Sánchez.

Aquí ya todo es interpretable. Y, cuando deba interpretarse, porque el guion monclovita lo demanda, se retuercen las leyes si es necesario para darles la vuelta por completo. A costa, incluso, como han advertido los otros cuatro jueces del TC que votaron en contra de la sentencia, de “un riesgo sistémico de impunidad”.

El Rey, este mismo miércoles, en su discurso por el décimo aniversario de su coronación, dijo en el Salón de Columnas del Palacio Real: “A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre”. Palabras que toman un especial significado. Igualmente, el Jefe del Estado, remarcó la importancia de ejercer las funciones públicas con “integridad y coherencia” ajustándose a la Carta Magna “también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo”.

Esas reflexiones marcan bien el momento tan peculiar que vive nuestro país y el compromiso que debería tener cada servidor del Estado para -como igualmente destacó Felipe VI- “discernir lo que es correcto de lo que no lo es” y “actuar de forma responsable, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar”.

Estos días, precisamente, Pedro Sánchez ha decidido dar una vuelta más a la tuerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente desea cuanto antes poder colocar en tal órgano a sus peones. Es una institución vital que escapa a su control y, por ello, no puede nombrar a los jueces afines a los que poner firmes cuando sea preciso. El caso Koldo cerca al PSOE, Begoña Gómez, su esposa, sigue investigada y la aplicación de la Amnistía está encontrándose con muchos obstáculos judiciales. A un carácter como el del mandamás socialista esto le trae de cabeza, puesto que la Justicia actúa como contra-poder que le impide ejercer de forma cesarista. Incomprensible para él.

Así que desea cuanto antes cerrar esa vía de agua, quiere irse de vacaciones con el asunto resuelto. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿En la “emergencia” democrática que vive España, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, debe acceder a renovar el órgano de gobierno de los jueces como le exige el “puto amo”? A.M.BEAUMONT