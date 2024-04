Yolanda Díaz desaparecida: la rumorología sobre ella estalla

Esta campaña electoral vasca deja un misterio que va más allá del resultado de este domingo. ¿Qué le pasa a Yolanda Díaz?

Sí, lo sencillo es responder que se ha quitado de en medio para evitar que la salpique el mal resultado de los suyos que vaticinan todos los sondeos. Pero, eso, aunque sea lo que oficialmente se extienda, precisamente, deja traslucir que su ausencia encierra algo de mayor trascendencia.

La vicepresidenta del Gobierno ha estado tres días solamente en el País Vasco. Muy poco. Ni siquiera ha ido al cierre de la campaña este viernes, como han hecho los demás líderes nacionales de los partidos. Fue sustituida por el ministro de Cultura. Ernest Urtasun. Algo huele mal. Sin duda.

No creo que la reiterada ausencia de Díaz sea una cuestión meramente de tacticismo electoral. No es lógico que quien lidera una formación política no afronte los mítines hasta el último momento, y mucho más el del cierre de la campaña. Los tuyos, los que se han partido la cara por ti y tus ideas por las calles y plazas, esa flojera no la perdonan. Aquí hay mar de fondo. Y Sumar debe explicarse, y pronto. Los rumores estallan. A.M.BEAUMONT