Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ganarle una batalla a Pablo Iglesias y Podemos. Además, en la que los morados creían era su hacienda particular. Solo las batallas que no se dan son las que no se ganan y esto no va con la presidenta madrileña. Goyache revalida su cargo como rector de la Universidad Complutense. Del Campo, la mano larga de Iglesias, cae derrotada.

A.M. BEAUMONT