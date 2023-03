Vox lleva tiempo desnortado. No parece creíble que sea Santi Abascal quien lleva las riendas. La estrafalaria moción de censura ha sido su última… ¿diablura? Menos todavía se comprende la línea que ha mantenido en Madrid, obstruyendo las políticas del PP aliándose con la izquierda en asuntos de calado. De ahí lo razonable de la ruptura que evidenció Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea madrileña. Con quien no se comporta de forma leal no se construye futuro.

A.M. BEAUMONT