No es de recibo convertir el Congreso de los Diputados en una ONU con intérpretes y pinganillos. Y esto nada tiene que ver con menospreciar las lenguas cooficiales. El español nos comunica a todos en la casa de todos. De ahí que no entienda al popular Carlos Mazón sumándose a la confusión pidiendo unir también el valenciano. ¡Vaya manera de legitimar a los secesionistas! No. Esto no puede ser ver quién saca más.

A.M. BEAUMONT